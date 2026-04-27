Από τη δολοφονία του προέδρου Αβραάμ Λίνκολν το 1865 από τον συνομοσπονδιακό Τζον Γουίλκς Μπουθ σε θέατρο της Ουάσιγκτον μέχρι τη δολοφονία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι το 1963 στο Ντάλας, για την οποία καταδικάστηκε ο Λι Χάρβεϊ Οσβαλντ, η ιστορία της αμερικανικής δημοκρατίας περνά μέσα από ένοπλες επιθέσεις που συγκλόνισαν τα θεμέλιά της. Εκτός από τον Λίνκολν και τον Κένεντι, άλλοι δύο ένοικοι του Λευκού Οίκου πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν: ο Τζέιμς Γκάρφιλντ το 1881 και ο Γουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ 20 χρόνια αργότερα.

Η λίστα των προέδρων ή πρώην προέδρων που επέζησαν από απόπειρες δολοφονίας περιλαμβάνει τον Θίοντορ Ρούζβελτ και τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Ενας άνδρας ονόματι Τζον Σρανκ, ο οποίος είπε ότι ενήργησε με το πνεύμα του ΜακΚίνλεϊ, πυροβόλησε τον Ρούζβελτ στις 14 Οκτωβρίου 1912, καθώς έφτανε σε προεκλογική εκδήλωση στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν.

Ο Ρίγκαν, από την πλευρά του, επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας από έναν διαταραγμένο άνδρα ονόματι Τζον Χίνκλεϊ τζούνιορ. Συνέβη στην Ουάσιγκτον, στην είσοδο του Χίλτον, του ίδιου ξενοδοχείου όπου σημειώθηκε η επίθεση το Σάββατο. Ο Χίνκλεϊ προσπαθούσε, όπως είπε, να εντυπωσιάσει την ηθοποιό Τζόντι Φόστερ και γι’ αυτό πυροβόλησε τον Ρίγκαν με περίστροφο.

Η ταχεία αντίδραση των μελών των μυστικών υπηρεσιών, που τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο «Τζορτζ Ουάσινγκτον», έσωσε τη ζωή του τότε προέδρου. Εκείνη την ημέρα, οι σφαίρες είχαν χτυπήσει δύο αστυνομικούς πιο ελαφριά, αλλά και τον γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου Τζέιμς Μπρέιντι, ο οποίος έμεινε ανάπηρος για το υπόλοιπο της ζωής του και ο θάνατός του το 2014 χαρακτηρίστηκε ως ανθρωποκτονία από τον ιατροδικαστή, αν και οι ομοσπονδιακές Αρχές αποφάσισαν να μην απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον του Χίνκλεϊ.

Η απόπειρα δολοφονίας του Ρίγκαν σηματοδοτεί το τέλος, για τους ιστορικούς, μιας από τις πιο πολιτικά ταραγμένες περιόδους στις Ηνωμένες Πολιτείες, με δολοφονίες που είχαν τεράστιο αντίκτυπο, όπως αυτές του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τζούνιορ το 1968. Τέσσερα χρόνια αργότερα ήρθε η επίθεση στον υποψήφιο Τζορτζ Γουάλας σε δημόσια εκδήλωση κοντά στην Ουάσιγκτον. Και μόλις τρεις μήνες πριν από τον Ρίγκαν, o Μαρκ Τσάπμαν σκότωσε τον Τζον Λένον ενώ λίγο μετά έγινε απόπειρα εις βάρος του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό πολιτικής βίας που συγκλόνισε τις ΗΠΑ συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον δολοφόνησε ένα στέλεχος του κινήματος MAGA, τον Τσάρλι Κερκ, καθώς μιλούσε σε 3.000 άτομα σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα. Η χήρα του Κερκ, που βρισκόταν το Σάββατο στην αίθουσα του Χίλτον, καταγράφηκε να βγαίνει από εκεί κλαίγοντας.