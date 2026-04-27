Το περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Ουέσκα με τη Ρεάλ Σαραγόσα έχει προκαλέσει σάλο, καθώς το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Πρωταγωνιστής ο Αντράντα, ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα μετά την αποβολή του, έχασε τον έλεγχο και επιτέθηκε στον αρχηγό των γηπεδούχων, Χόρχε Πουλίδο, χτυπώντας τον δυνατά στο πρόσωπο και αφήνοντάς τον στο έδαφος.

Ο 35χρονος τερματοφύλακας αναμένεται να τιμωρηθεί αυστηρά, με το ενδεχόμενο βαριάς ποινής να είναι ορατό.

Η φετινή του εικόνα ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από τη συμπεριφορά του, καθώς σε 27 συμμετοχές έχει δεχθεί οκτώ κίτρινες κάρτες, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός για τη θέση του.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί για παρόμοια περιστατικά. Σε προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην Μπούργος, είχε εμπλακεί σε ένταση, κλωτσώντας αντίπαλο σε φάση που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Αν και τότε δεν υπήρξε τιμωρία, η επανάληψη τέτοιων ενεργειών σκιαγραφεί ένα προφίλ παίκτη με εμφανή προβλήματα αυτοσυγκράτησης, τα οποία πλέον ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες.