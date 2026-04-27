Τυρόπιτα της τεμπέλας με φύλλο και εύκολη γέμιση, που γίνεται σε 5 λεπτά, αν τη φτιάξετε με έτοιμο φύλλο, παρουσιάζει στο σάιτ της η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Για τη τυρόπιτα της τεμπέλας

  • 4 χωριάτικα φύλλα (σπιτικά ή εμπορίου)
  • 120 γρ. ελαιόλαδο
  • 500 γρ. φέτα σε τρίμματα
  • 100 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο
  • 1 αυγό
  • 4 κ.σ. γάλα
  • Λίγο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

  • Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180ºC, στον αέρα. Θα χρησιμοποιήσουμε ταψί 30×22 εκ.
  • Σε ένα μπoλ, βάζουμε τη φέτα θρυμματισμένη και το τριμμένο τυρί.
  • Προσθέτουμε το αυγό χτυπημένο με το γάλα, τρίβουμε πιπέρι κι ανακατεύουμε τη γέμιση.
  • Στρώνουμε τσαλακωτά, το ένα φύλλο και το ραντίζουμε με ελαιόλαδο.
  • Το ίδιο κάνουμε και με το δεύτερο.
  • Αφού στρώσουμε και τα δυο φύλλα και τα ραντίσουμε, αδειάζουμε όλη τη γέμιση σε μια στρώση.
  • Τη σκεπάζουμε, με ένα φύλλο, στρώνοντάς το τσαλακωτά και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο.
  • Τέλος, σκεπάζουμε την πίτα με το τελευταίο φύλλο, στρώνοντάς το τσαλακωτά.
  • Ραντίζουμε με λίγες σταγόνες νερό και περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο.
  • Ψήνουμε την πίτα σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ºC στον αέρα, στη μεσαία σχάρα του φούρνου, για περίπου 45 λεπτά να ροδίσει καλά το φύλλο.
