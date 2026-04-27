Τυρόπιτα της τεμπέλας με φύλλο και εύκολη γέμιση, που γίνεται σε 5 λεπτά, αν τη φτιάξετε με έτοιμο φύλλο, παρουσιάζει στο σάιτ της η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.
Για τη τυρόπιτα της τεμπέλας
- 4 χωριάτικα φύλλα (σπιτικά ή εμπορίου)
- 120 γρ. ελαιόλαδο
- 500 γρ. φέτα σε τρίμματα
- 100 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο
- 1 αυγό
- 4 κ.σ. γάλα
- Λίγο πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Εκτέλεση
- Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180ºC, στον αέρα. Θα χρησιμοποιήσουμε ταψί 30×22 εκ.
- Σε ένα μπoλ, βάζουμε τη φέτα θρυμματισμένη και το τριμμένο τυρί.
- Προσθέτουμε το αυγό χτυπημένο με το γάλα, τρίβουμε πιπέρι κι ανακατεύουμε τη γέμιση.
- Στρώνουμε τσαλακωτά, το ένα φύλλο και το ραντίζουμε με ελαιόλαδο.
- Το ίδιο κάνουμε και με το δεύτερο.
- Αφού στρώσουμε και τα δυο φύλλα και τα ραντίσουμε, αδειάζουμε όλη τη γέμιση σε μια στρώση.
- Τη σκεπάζουμε, με ένα φύλλο, στρώνοντάς το τσαλακωτά και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο.
- Τέλος, σκεπάζουμε την πίτα με το τελευταίο φύλλο, στρώνοντάς το τσαλακωτά.
- Ραντίζουμε με λίγες σταγόνες νερό και περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο.
- Ψήνουμε την πίτα σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ºC στον αέρα, στη μεσαία σχάρα του φούρνου, για περίπου 45 λεπτά να ροδίσει καλά το φύλλο.