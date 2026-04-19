Σοκολάτα, μέντα και δημιουργική αξιοποίηση των πασχαλινών αυγών συνδυάζονται σε αυτή τη γλυκιά πρόταση που υπόσχεται να γεμίσει το σπίτι με άρωμα και γεύση. Η συνταγή αξιοποιεί τα σοκολατένια αυγά που περισσεύουν, μετατρέποντάς τα σε ένα απολαυστικό επιδόρπιο με δροσερές νότες μέντας.

Για την παρασκευή του γλυκού θα χρειαστείτε 120 γραμμάρια σοκολάτα (από σοκολατένια πασχαλινά αυγά, σπασμένα σε κομμάτια, όχι γάλακτος) και 220 γραμμάρια βούτυρο σε κομμάτια. Προσθέστε 3 μεγάλα αυγά, 220 γραμμάρια ζάχαρη και 2 βανίλιες για άρωμα.

Η γεύση απογειώνεται με 4 κουταλιές της σούπας λικέρ μέντας και 2 πρέζες αλάτι, που αναδεικνύουν τη σοκολάτα. Στη συνέχεια, ενσωματώστε 130 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ώστε το μείγμα να αποκτήσει τη σωστή υφή.

Για το τελικό αποτέλεσμα, προσθέστε 12 σοκολατάκια με γέμιση μέντας και 6 σπασμένες πράσινες καραμέλες μέντας, που θα χαρίσουν ένταση και τραγανή υφή. Μην ξεχάσετε να αλείψετε το ταψί με λίγο βούτυρο και κακάο για να μην κολλήσει το γλυκό.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πλούσιο, αρωματικό γλύκισμα που συνδυάζει τη γλύκα της σοκολάτας με τη φρεσκάδα της μέντας — ιδανικό για κάθε περίσταση, αλλά και ως δημιουργικός τρόπος να αξιοποιηθούν τα πασχαλινά σοκολατένια αυγά.

