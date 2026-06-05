Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δηλώνοντας ότι θα ήταν «υπέροχο» να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι (…) Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν», ανέφερε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς», αφήνοντας να εννοηθεί πως η διπλωματία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια ειρηνική λύση.

«Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι η κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς και η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας «δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλο το μέτωπο. Ο ίδιος τόνισε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων και να προχωρήσει σε συμβιβασμούς, εφόσον υπάρξουν αντίστοιχες παραχωρήσεις και από το Κίεβο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση προς τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», τονίζοντας πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων.»

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