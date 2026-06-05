Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δηλώνοντας ότι θα ήταν «υπέροχο» να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι (…) Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν», ανέφερε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς», αφήνοντας να εννοηθεί πως η διπλωματία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια ειρηνική λύση.