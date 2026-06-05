Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα αυτή. Όπως ανέφερε, «θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας πως δεν πιστεύει ότι θα υπήρχε αντίσταση, αλλά «δεν υπάρχει λόγος» καθώς «είναι θαμμένο».

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμη ότι «δεν θέλει» να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Εξήγησε ωστόσο πως μια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εάν επρόκειτο να υπάρξει συμφωνία, τονίζοντας ότι τότε «θα έδειχνε σεβασμό» και υπογραμμίζοντας πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης συγκρούσεων, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προειδοποίησε ότι τυχόν επίθεση Ιρανών σε Αμερικανούς στρατιώτες θα αποτελούσε «έναν καλό λόγο για να ξαναρχίσει ο πόλεμος».

Σε ερώτηση σχετικά με τους όρους πιθανής συμφωνίας, απάντησε: «θα δείτε ποια είναι η συμφωνία», επισημαίνοντας ότι ένα από τα βασικά σημεία της θα είναι το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. «Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας, θα νικήσουμε», διαβεβαίωσε.

Αναφορικά με τον Λίβανο, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχει πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπογραμμίζοντας ότι η Βηρυτός «δικαιούται να έχει ειρήνη». Επανέλαβε επίσης ότι «μίλησε με τη Χεζμπολάχ» για το ζήτημα αυτό, εκτιμώντας πως «θα γίνουν πράγματα εκεί πέρα».