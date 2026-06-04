Τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε βραδινές ώρες της Πέμπτης (4/6) στην λεωφόρο Θησέως στην διασταύρωση με την οδό Σπάρτης στην Καλλιθέα.

Νεκρός είναι ο οδηγός μίας μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, η οποία κατευθυνόταν προς την παραλιακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της κινούταν με μεγάλη ταχύτητα, όταν ξαφνικά είδε μπροστά του μία πεζή να διασχίζει το οδόστρωμα από την διάβαση πεζών.

Ο μοτοσικλετιστής σύμφωνα με τις ίδιες πάντα πηγές, στην προσπάθειά του να κάνει ελιγμό, προκειμένου να αποφύγει την πεζή, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, παρέσυρε την πεζή, η οποία τραυματίστηκε και καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σύμφωνα με μαρτυρίες σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που απέκλεισαν το σημείο, ενώ η κυκλοφορία διεκόπη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.