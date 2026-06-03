Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Κορησού, στο ύψος της Κρεπενής, λίγο πριν το λατομείο, όταν δύο επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά με μεγάλη σφοδρότητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Ωστόσο, οι οδηγοί κατάφεραν να βγουν από τα συντρίμμια χωρίς σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το oladeka.com, το ατύχημα συνέβη, όταν το ένα όχημα επιχείρησε να εισέλθει στο κύριο οδικό δίκτυο από παράδρομο της περιοχής. Ο οδηγός του παραβίασε την πινακίδαSTOP, με αποτέλεσμα να κόψει την πορεία του δεύτερου αυτοκινήτου που κινούνταν κανονικά από την Κορησό προς το Δισπηλιό. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη και ιδιαίτερα βίαιη.

Η υπεύθυνη στάση των δύο οδηγών, οι οποίοι φορούσαν τις ζώνες ασφαλείας τους, αποδείχθηκε καθοριστική. Η χρήση τους απέτρεψε έναν πιθανό σοβαρό ή μοιραίο τραυματισμό, κρατώντας τους προστατευμένους μέσα στις καμπίνες των οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις, ο ένας εκ των οδηγών και ο συνοδηγός του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Άμεσα κατέφθασαν και τρία περιπολικά της Τροχαίας, τα οποία ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ώστε να αποφευχθεί νέα σύγκρουση και να διευκολυνθεί η διέλευση των υπόλοιπων οχημάτων. Παράλληλα, οι αρχές ξεκίνησαν την καταγραφή του περιστατικού, υποβάλλοντας και τους δύο οδηγούς σε αλκοτέστ, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.