Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάλεσε την Πέμπτη την Ελλάδα να «σκεφτεί σοβαρά» την αύξηση των αμυντικών της δαπανών, με αφορμή τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τις κινήσεις εξοπλισμού και τις «περιφερειακές στρατιωτικές πρωτοβουλίες» στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας την ετοιμότητά της να προστατεύσει τη χώρα και τους Τουρκοκυπρίους.

Η Τουρκία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, παραμένει προσηλωμένη στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. «Αυτό που χρειάζεται η περιοχή δεν είναι μια κούρσα εξοπλισμών ή βήματα που αυξάνουν την ένταση, αλλά η ενίσχυση της συνεργασίας βάσει του διεθνούς δικαίου και του διαλόγου», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση των ελληνικών εξοπλισμών

Τον Μάρτιο, η Ελλάδα ενέκρινε την αγορά ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και άμυνας κατά drones, ύψους 3 δισ. ευρώ (3,48 δισ. δολάρια), καθώς και την αναβάθμιση 38 μαχητικών αεροσκαφών F-16. Το συνολικό κόστος των δύο προγραμμάτων, που είχαν εγκριθεί νωρίτερα από κοινοβουλευτική επιτροπή, εκτιμάται στα περίπου 4 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την προμήθεια σημαντικού μέρους των πυραυλικών συστημάτων του νέου αμυντικού θόλου «Achilles Shield». Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχει επίσης εγκρίνει την αναβάθμιση τεσσάρων φρεγατών τύπου MEKO 200 και τη συντήρηση στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών C29J.

Οι περιφερειακές ισορροπίες και οι ανησυχίες της Άγκυρας

Η αυξανόμενη συνεργασία Ελλάδας -Ισραήλ προκαλεί ανησυχία στην Τουρκία, η οποία θεωρεί ότι μπορεί να υπονομεύσει την προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο χωρών μετά από δεκαετίες εντάσεων.

Η Άγκυρα, επικρίνει έντονα την πολιτική του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζα και εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στις κινήσεις της κυβέρνησης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται ότι, τον Απρίλιο, η Τουρκία προειδοποίησε και για τις κοινές ενέργειες Γαλλίας και Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι ενέχουν κινδύνους για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Η προειδοποίηση ήρθε έπειτα από δημοσιεύματα περί ανάπτυξης γαλλικών στρατευμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η στάση της Τουρκίας και το ιστορικό πλαίσιο

Επίσης, η Τουρκία σήμερα αποφεύγει τη στρατιωτική εμπλοκή, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία της ειρήνης. Ωστόσο, τη δεκαετία του 1970 είχε προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση ως εγγυήτρια δύναμη στο νησί, με στόχο όπως αναφέρειτην προστασία των Τουρκοκυπρίων από επιθέσεις, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία ανεξάρτητου τουρκοκυπριακού κράτους.

Στη δεκαετία του 1990, η Άγκυρα περιορίστηκε σε προειδοποίηση προς την Ελλάδα για οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια σχετικά με την επέκταση των χωρικών της υδάτων στο Αιγαίο, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως «casus belli». Παρά τις διαφορές, η Τουρκία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ και έχει αποκτήσει διεθνή φήμη για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα εγχώρια αμυντικά της προϊόντα, μετά από χρόνια εξάρτησης από τη Δύση.

Πηγή:Daily Sabah