Το Πεντάγωνο φέρεται να εξετάζει την ακύρωση σχεδίου για την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, καθώς υπάρχουν ανησυχίες πως μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εκληφθεί από τη Ρωσία ως κλιμάκωση. Την πληροφορία αυτή μετέδωσε το Politico, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η Μόσχα ενδέχεται να απαντήσει με αντίποινα, εάν η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην ανάπτυξη πυραύλων ακριβείας στο κέντρο της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.