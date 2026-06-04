Ο Μίλτος Τεντόγλου έδωσε ακόμη μία σκληρή «μάχη» σε κορυφαίο επίπεδο στο Diamond League της Ρώμης, στο Golden Gala, σε έναν αγώνα που κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελευταίο άλμα, με 8,24μ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε καλύτερη επίδοση στα 8.24μ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά του σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατήσει την κορυφή μέχρι τέλους, με τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ να «κλέβει» τη νίκη με τελευταίο άλμα.

Ο αγώνας ξεκίνησε με άλμα στα 7.98μ, ενώ στη δεύτερη προσπάθεια πέρασε για πρώτη φορά τα 8 μέτρα με 8.07μ. Στην τρίτη και τέταρτη προσπάθεια έγραψε δύο φορές 8.11μ, παραμένοντας κοντά στην κορυφή αλλά χωρίς το μεγάλο άλμα.

Η αντεπίθεσή του ήρθε στην πέμπτη προσπάθεια, όπου προσγειώθηκε στα 8.20μ και πέρασε προσωρινά πρώτος, ενώ στην έκτη του προσπάθεια βελτίωσε ακόμη περισσότερο την επίδοσή του με 8.24μ, ανεβάζοντας τον πήχη για τους αντιπάλους.

Ωστόσο, ο Σαραμπογιούκοφ είχε την τελευταία λέξη. Με άλμα στα 8.26μ στην τελευταία του προσπάθεια, πήρε τη νίκη και άφησε τον Τεντόγλου στη δεύτερη θέση για μόλις δύο εκατοστά, σε ένα δραματικό φινάλε στην «Αιώνια Πόλη».

Ο ανερχόμενος Κουβανός Χόρχε Χοντελίν ολοκλήρωσε την τριάδα των κορυφαίων με καλύτερο άλμα στα 8.18μ, σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου με συνεχείς ανατροπές.