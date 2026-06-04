Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, με τις τελευταίες του εμφανίσεις να επιβεβαιώνουν τη σταθερότητά του σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Στον δεύτερο σταθμό του Diamond League στην Κίνα, στη Σιαμέν, ο Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα στα 8,46μ., σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του αγώνα βελτίωσε δύο φορές το ρεκόρ μίτινγκ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.
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