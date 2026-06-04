Χαμηλές «πτήσεις» καταγράφουν προς το παρόν οι Τζαμαϊκανοί

Άκυρο το δεύτερο άλμα του Μπαλντέ

Ο Σαραμπογιούκοφ με άλμα στα 8,00μ.

Το δεύτερο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου είναι στα 8.ο7μ., χάρη σε αυτή την του την επίδοση ανεβαίνει στη δεύτερη θέση

Στα 8.οο ο Μπαλντέ

Στα 8.13μ. ο Σαραμπογιούκοφ

Το πρώτο άλμα για τον Μίλτο είναι στα 7.98μ.

Τον τελικό θα ανοίξει ο Μίλτος Τεντόγλου

Μεγάλη απουσία από το μίτινγκ αποτελεί ο Ματέο Φουρλάνι, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του Diamond League στη Σιαμέν.

Η συμμετοχή του στο ανοιχτό στάδιο της ιταλικής πρωτεύουσας είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:35 .

. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ελβετός δεκαθλητής Εχάμερ απάντησε με άλμα στα 8,51μ., ξεπερνώντας προσωρινά την επίδοση του Έλληνα πρωταθλητή.

Στον επόμενο αγώνα του στον ανοιχτό στίβο, στο διεθνές μίτινγκ της Κύπρου, ο Τεντόγλου εντυπωσίασε ξανά, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,49μ., βελτιώνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, με τις τελευταίες του εμφανίσεις να επιβεβαιώνουν τη σταθερότητά του σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Στον δεύτερο σταθμό του Diamond League στην Κίνα, στη Σιαμέν, ο Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα στα 8,46μ., σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του αγώνα βελτίωσε δύο φορές το ρεκόρ μίτινγκ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.