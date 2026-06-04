Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων να στρέφεται κυρίως στο φιλικό της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Σουηδία, αλλά και στο Diamond League της Ρώμης, όπου θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου.
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Ούτε τώρα τα κατάφερε η Σαμπαλένκα στο Roland Garros
Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρέθηκε 1 game μακριά από τη νίκη, ενώ ταυτόχρονα σέρβιρε, αλλά στη συνέχεια κατάρρευσε και έχασε με 2-1 από την Ντιάνα Σνάιντερ. Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης πήρε το πρώτο σετ με 6-3 και έδειχνε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η Σαμπαλένκα, όμως, ενώ προηγούταν με 5-3 στο δεύτερο σετ, […]
Ο Πύρρος Δήμας ανέλαβε πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (pic)
Μία ακόμη σπουδαία διάκριση προστέθηκε στο πλούσιο βιογραφικό του Πύρρου Δήμα. Ο θρυλικός τετράκις Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών αναλαμβάνει πλέον και επίσημα καθήκοντα Πρεσβευτή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (IWF), όπως γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη (3/6). Η επιλογή του αποτελεί αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του στο άθλημα, της διεθνούς απήχησης που εξακολουθεί να διαθέτει, αλλά και […]
Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» ο Μάρτιν Ατανάσοφ
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μάρτιν Ατανάσοφ. Ο 29χρονος Βούλγαρος ακραίος θα φορέσει τα ερυθρόλευκα τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενισχύοντας σημαντικά τα άκρα της ομάδας και προσθέτοντας ποιότητα, εμπειρία και προσωπικότητα στο ρόστερ. Την περασμένη σεζόν ο Ατανάσοφ αγωνίστηκε στην ιταλική Μόντσα, ενώ ολοκλήρωσε τις […]
Θλίψη στο ελληνικό βόλεϊ: Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ζέτου
Το ελληνικό βόλεϊ πενθεί την απώλεια της Ελένης Ζέτου, μιας προσωπικότητας που άφησε το αποτύπωμά της τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών χώρων. Η εκλιπούσα διακρίθηκε ως αθλήτρια του Άρη, ενώ στη συνέχεια προσέφερε σημαντικό έργο από τη θέση της προπονήτριας σε συλλόγους της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, υπηρέτησε τον χώρο της εκπαίδευσης ως καθηγήτρια στο […]
Η Μαρίνα Κοτσιώνη στο tanea.gr: «Είμαστε στεναχωρημένες, δεν τελείωσε όπως θα θέλαμε»
Η Βουλιαγμένη ηττήθηκε 9-7 από τον Ολυμπιακό, έχασε τη σειρά των τελικών με 3-1 και δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της στη Water Polo League Γυναικών. Η αρχηγός και τερματοφύλακας της ομάδας, Μαρίνα Κοτσιώνη, μίλησε στο tanea.gr και τον Γιάννη Λαμπίρη, τονίζοντας πως η γεύση της σεζόν είναι πικρή, καθώς η Βουλιαγμένη έφτασε κοντά […]