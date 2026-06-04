Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων να στρέφεται κυρίως στο φιλικό της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Σουηδία, αλλά και στο Diamond League της Ρώμης, όπου θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ποδόσφαιρο

  • 14:30 – Βέλγιο – Γαλλία (Euro U17) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 19:00 – Σλοβενία – Κύπρος (Φιλικός αγώνας) – Novasports Start
  • 20:00 – Σουηδία – Ελλάδα (Φιλικός αγώνας) – ALPHA
  • 20:00 – Ιταλία – Ισπανία (Euro U17) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 22:00 – Ισπανία – Ιράκ (Φιλικός αγώνας) – Novasports Start
  • 22:15 – Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού (Φιλικός αγώνας) – Novasports Prime

Στίβος

  • 22:00 – Diamond League Ρώμης (με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μπάσκετ

  • 20:00 – Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ (Turkish Basketball Super League) – COSMOTE SPORT 7 HD
  • 20:00 – Μπαρτσελόνα – Μούρθια (Liga Endesa) – COSMOTE SPORT 6 HD
  • 21:00 – Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια (Lega Basket Serie A) – COSMOTE SPORT 8 HD
  • 22:00 – Τενερίφη – Ρεάλ Μαδρίτης (Liga Endesa) – COSMOTE SPORT 5 HD

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