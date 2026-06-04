Το ελληνικό βόλεϊ πενθεί την απώλεια της Ελένης Ζέτου, μιας προσωπικότητας που άφησε το αποτύπωμά της τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών χώρων. Η εκλιπούσα διακρίθηκε ως αθλήτρια του Άρη, ενώ στη συνέχεια προσέφερε σημαντικό έργο από τη θέση της προπονήτριας σε συλλόγους της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, υπηρέτησε τον χώρο της εκπαίδευσης ως καθηγήτρια στο […]