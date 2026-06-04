Ένα εξαιρετικά εξελιγμένο υπόγειο καταφύγιο, σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί, εντόπισαν οι Καραμπινιέρι στο Αρντόρε της Νότιας Ιταλίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τον εντοπισμό όπλων. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, πρόκειται για μία από τις πιο σύνθετες κρυφές κατασκευές που έχουν εντοπιστεί ποτέ στην περιοχή, με ξεχωριστά τμήματα και διάδρομο διαφυγής.

Un bunker sotterraneo altamente sofisticato, con cunicoli segreti e una via di fuga, è stato scoperto dai carabinieri ad Ardore, nel Reggino. L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Locri con il supporto dello Squadrone Cacciatori “Calabria” e dei Vigili del Fuoco,… pic.twitter.com/iOSy9AHDit — Repubblica (@repubblica) June 4, 2026

Οι αρχές περιγράφουν το καταφύγιο ως ένα έργο με υψηλό επίπεδο οργάνωσης και σχεδιασμού, που αποκαλύπτει εμμονή στη λεπτομέρεια και τεχνολογική αρτιότητα. Το bunker ήταν πλήρως προστατευμένο από συστήματα που εμπόδιζαν τον εντοπισμό του και θύμιζε, όπως σημειώνουν, κινηματογραφικό σκηνικό.

«Αυτό που αρχικά προϊδέαζε για μια συνηθισμένη δραστηριότητα έρευνας με σκοπό την αναζήτηση όπλων μετατράπηκε σε μια πραγματική επιχείρηση που κορυφώθηκε με την ανακάλυψη ενός συγκροτήματος μοναδικού στο είδος του», ανέφεραν οι Καραμπινιέρι. Όπως υπογραμμίζουν, είναι το πρώτο καταφύγιο που εντοπίζεται στην περιοχή με τόσο υψηλό επίπεδο οργάνωσης και σχεδιασμού.

Η πολύπλοκη υπόγεια κατασκευή

Κάτω από το κτίριο που επιθεωρήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια αρθρωτή δομή με πολλαπλά δωμάτια μεταξύ αυτών υπνοδωμάτιο, μπάνιο και έναν «θάλαμο διαφυγής» στο κέντρο της εγκατάστασης. Από εκεί ξεκινούσε ένα τούνελ μήκους περίπου 120 μέτρων, σκαμμένο βαθιά στο έδαφος, το οποίο οδηγούσε σε αγροτική περιοχή, εξασφαλίζοντας διαφυγή μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η πρόσβαση στο τούνελ γινόταν μέσω μιας καταπακτής από οπλισμένο σκυρόδεμα, αόρατης από την επιφάνεια. Η καταπακτή άνοιγε με έναν κρυφό ηλεκτρικό μηχανισμό υψηλής ακρίβειας, που ενεργοποιούσε το μυστικό πέρασμα προς τα έξω. Οι Καραμπινιέρι μιλούν για «εμμονική προσοχή στη λεπτομέρεια» σε κάθε σημείο της κατασκευής.

Το μήκος του τούνελ, η διαίρεση των χώρων και τα κρυφά συστήματα πρόσβασης οδηγούν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία από τις πιο εξελιγμένες παράνομες εγκαταστάσεις που έχουν βρεθεί στην περιοχή του Λόκρι. Η επιχείρηση, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάστηκε τη συνδρομή πολλών τμημάτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Τέλος, οι έρευνες των Καραμπινιέρι συνεχίζονται για τον εντοπισμό τόσο του κατασκευαστή όσο και των πιθανών χρηστών του υπόγειου καταφυγίου.