Στα ύψη κινούνται οι τιμές στα σφολιατοειδή, με τυρόπιτες, σπανακόπιτες και μπουγάτσες να ξεπερνούν πλέον τα 3 ευρώ στα περισσότερα αρτοποιεία και καφέ. Οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες και στο ενεργειακό κόστος έχουν εκτοξεύσει το τελικό κόστος για τους καταναλωτές.

Αναλυτικά οι τιμές

Η πρασόπιτα φτάνει τα 5,50 ευρώ, ενώ η μπουγάτσα με κρέμα ή τυρί κοστίζει 3,90 ευρώ. Αντίστοιχα, η μπουγάτσα με σπανάκι και η μπουγάτσα με κιμά διατίθενται προς 3,50 ευρώ.

Η λουκανικόπιτα πωλείται στα 3,75 ευρώ, η ζαμπονοτυρόπιτα στα 3,90 ευρώ, ενώ η σπανακόπιτα κυμαίνεται γύρω στα 3,50 ευρώ. Η χωριάτικη σπανακόπιτα φτάνει τα 3,60 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη γενική τάση ανόδου στις τιμές των σφολιατοειδών.

Αντιδράσεις επαγγελματιών και καταναλωτών

Οι επαγγελματίες του κλάδου αναφέρουν πως «όλα έχουν ακριβύνει», από τα τυριά και τα λαχανικά μέχρι τα λιπαρά και το αλεύρι. Παράλληλα, οι καταναλωτές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος, καθώς ακόμη και ένα απλό σνακ έχει γίνει πλέον πολυτέλεια.

Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα σφολιατοειδή αναδεικνύει το πρόβλημα της ακρίβειας στην καθημερινότητα, με πολλούς να αναζητούν φθηνότερες εναλλακτικές ή να περιορίζουν τις αγορές τους.