Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ξευτιλίζονται» από την ιρανική ηγεσία, την ώρα που ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου. Οι δηλώσεις του Γερμανού ηγέτη απειλούν να διευρύνουν περαιτέρω το ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, σε ασυνήθιστα αιχμηρό τόνο, ο Μερτς δήλωσε ότι δεν βλέπει «ποια στρατηγική εξόδου επιλέγουν τώρα οι Αμερικανοί», προσθέτοντας πως οι διαπραγματευτές του Ιράν κινούνται «πολύ επιδέξια ή μάλλον πολύ επιδέξια αποφεύγουν να διαπραγματευτούν».

Germany’s Merz on Iran: This whole affair is, to say the least, ill-considered. At the moment, I cannot see what strategic exit the Americans are opting for. The Iranians are negotiating very skillfully—or rather, very skillfully not negotiating. An entire nation (the U.S.)… pic.twitter.com/hii7IznEha — Clash Report (@clashreport) April 27, 2026

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι «ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ιδιαίτερα από αυτούς τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης». Ο καγκελάριος έκανε τις δηλώσεις αυτές σε ομάδα μαθητών λυκείου στη δυτική Γερμανία.

Διατλαντικές εντάσεις και ευρωπαϊκές αντιδράσεις

Οι τοποθετήσεις του Μερτς, σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη επαναξιολόγηση της σχέσης των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ. Η προηγούμενη τάση εξομάλυνσης μέσω προσέγγισης και κολακείας δίνει πλέον τη θέση της σε μια πιο ψυχρή αποτίμηση ενός Αμερικανού προέδρου που έχει αμφισβητήσει το ΝΑΤΟ, ενισχύσει δυνάμεις της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς και απειλήσει να καταλάβει τη Γροιλανδία, έδαφος της Δανίας.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, που είχε καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε αντιμέτωπη με ρήξη στις σχέσεις τους, όταν εκείνος της επιτέθηκε λεκτικά επειδή υπερασπίστηκε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ απέναντι στις επικρίσεις του. Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο, η Μελόνι δήλωσε ότι δεν είχε πρόσφατη επικοινωνία με τον Τραμπ, αν και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ παραμένουν «ακόμη ισχυρές».

Αντίθετα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, διατηρεί σταθερά επικριτική στάση απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, προκαλώντας την οργή του μετά την άρνηση της Μαδρίτης να επιτρέψει τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν.

Η στάση του Βερολίνου απέναντι στις αμερικανικές επιλογές

Ο Μερτς είχε προσπαθήσει να διατηρήσει λειτουργικό δίαυλο επικοινωνίας με τον Τραμπ, πραγματοποιώντας επίσκεψη στον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο, όπου οι δύο ηγέτες φάνηκαν να έχουν καλό κλίμα. Ωστόσο, με τη γερμανική οικονομία να πιέζεται από την άνοδο των τιμών καυσίμων, ο καγκελάριος έχει υιοθετήσει πλέον πιο επικριτική στάση απέναντι στην εκστρατεία κατά του Ιράν.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι απέτυχαν να πραγματοποιήσουν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μετά από ημέρες προσδοκιών, ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν, δηλώνοντας ότι το Ιράν «προσέφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά». Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επισκέφθηκε δύο φορές το Ισλαμαμπάντ, ενώ το Axios μετέδωσε ότι κατατέθηκε νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών.

«Ο πόλεμος κατά του Ιράν πλήττει και τη Γερμανία»

Ο Γερμανός καγκελάριος επανέλαβε πως οι ευρωπαϊκές ηγεσίες δεν είχαν ενημερωθεί από την κυβέρνηση Τραμπ πριν από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Όπως είπε, εξέφρασε προσωπικά τον σκεπτικισμό του στον Τραμπ σε δύο τηλεφωνικές συνομιλίες.

«Αν γνώριζα ότι αυτό θα συνεχιζόταν για πέντε ή έξι εβδομάδες και θα χειροτέρευε συνεχώς, θα του είχα εκφράσει τη θέση μου ακόμη πιο έντονα», ανέφερε ο Μερτς. Υπογράμμισε ακόμη ότι το βασικό δίδαγμα από προηγούμενους πολέμους, όπως στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, είναι πως το πρόβλημα βρίσκεται πάντα στον τρόπο τερματισμού των συγκρούσεων.

«Υπό αυτή την έννοια, ελπίζω να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», είπε ο καγκελάριος, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν διακρίνει άμεση προοπτική λήξης, καθώς το Ιράν αποδεικνύεται ισχυρότερο απ’ όσο ανέμεναν οι αντίπαλοί του και οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν πειστική διαπραγματευτική στρατηγική.

Καταλήγοντας, ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι «ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει άμεσο αντίκτυπο στις οικονομικές μας επιδόσεις και γι’ αυτό πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό».