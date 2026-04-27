Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην εθνική οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, στο ύψος των Γουβιών, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το kerkyrasimera.gr, δύο τουρίστες, μητέρα και γιος ηλικίας 63 και 32 ετών αντίστοιχα, επιχείρησαν να διασχίσουν τον δρόμο για να περάσουν στην απέναντι πλευρά, όταν παρασύρθηκαν από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.