Στη σύλληψη ενός 53χρονου άνδρα αλβανικής καταγωγής προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (15/4) αστυνομικοί στον Άγιο Δημήτριο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο ίδιος.

Ο οδηγός, κινούμενος επί της οδού Γενναδίου, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα. Η πρόσκρουση προκάλεσε «ντόμινο» συγκρούσεων με άλλες δύο μηχανές και ένα αυτοκίνητο, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Κατά τον έλεγχο της Τροχαίας, ο 53χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος σε ποσοστό πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο του αυτοφώρου.

Οι μετρήσεις κατέγραψαν τιμές 0,79 και 0,84 mg/lt, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να του ασκηθούν διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.