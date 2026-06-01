Ποδαρικό του καλοκαιριού με υψηλές θερμοκρασίες και μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες έκανε η πρώτη ημέρα του Ιουνίου, καθώς ο υδράργυρος άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την παραλία της Αγυιάς στην Πάτρα, όπου πλήθος πολιτών κάθε ηλικίας απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα, με τη θερμοκρασία στην αχαϊκή πρωτεύουσα να προσεγγίζει τους 30°C.

Πού έφτασε ο υδράργυρος τους 35 – 36 βαθμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η Θεσσαλία και η Κεντρική Ελλάδα βρέθηκαν στην «πρώτη γραμμή» της ζέστης. Η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην Καρδίτσα, φτάνοντας τους 35,9°C. Ακολούθησαν τα Τρίκαλα με 35,1°C, τα Δένδρα Τυρνάβου και τα Φάρσαλα με 34,8°C, ενώ στη Στυλίδα Φθιώτιδας ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,7°C. Στη Λάρισα σημειώθηκαν 33,8°C.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές η ζέστη ήταν επίσης αισθητή. Στην Αττική, ο Αυλώνας κατέγραψε 33,2°C, το Κορωπί και η Παραλία Ασπροπύργου 31,7°C, ενώ στο Λαύριο και το Πόρτο Ράφτη οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν στους 30,4°C και 29,9°C αντίστοιχα. Στο κέντρο της Αθήνας, τα Πατήσια έφτασαν στους 30°C.

Υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα

Στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιφέρεια, οι Νέοι Επιβάτες σημείωσαν 32,2°C, η Χαλάστρα 31,6°C και το Κορδελιό 30,1°C. Αντίστοιχα, η Μυτιλήνη κατέγραψε 32,2°C, η Αίγινα 32,1°C και ο Βόλος 31,6°C. Στην Κρήτη, ο Πλατανιάς Χανίων έφτασε τους 30,6°C και η Σούδα 30°C. Ο Νέος Μαρμαράς στη Χαλκιδική σημείωσε 30,2°C, το Λουτράκι 30,1°C και η Πύλος επίσης 30,1°C. Στην Πάτρα, η θερμοκρασία προσέγγισε τους 30°C, ενώ στα γειτονικά Λουσικά Αχαΐας καταγράφηκαν 30,2°C.

Λαγουβάρδος: «Τσιμπημένες» θερμοκρασίες το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου

Για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επισημαίνει ότι μπαίνουμε σε ένα σταθερό, καλοκαιρινό μοτίβο χωρίς ακρότητες. Όπως αναφέρει, το σκηνικό αυτό καθιστά το επόμενο Σαββατοκύριακο ιδανικό για τις πρώτες μεγάλες εξορμήσεις στις παραλίες.

«Η εβδομάδα που ξεκινάει και επισήμως ξεκινάει και το καλοκαίρι θα είναι μια καλοκαιρινή εβδομάδα με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες των κανονικών τιμών. Ωστόσο δεν περιμένουμε κάτι ακραίο. Μέχρι 33–34 βαθμούς μέγιστες θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και κυρίως σε περιοχές όπως η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία. Ασθενείς έως μέτριους ανέμους γενικά από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Δεν αναμένουμε όμως να δημιουργήσουμε προβλήματα», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος, μιλώντας στο Orange Press Agency.

Όπως προσθέτει, «η αστάθεια που υπάρχει σε ορισμένα τμήματα μέρα με τη μέρα περιορίζεται περισσότερο και θα έχουμε καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες της θάλασσας είναι στο Ιόνιο και στο Αιγαίο μεταξύ 20, 21 και σε μερικές περιοχές 22 βαθμών, δηλαδή μισό με έναν βαθμό υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα καλοκαιρινό μοτίβο, χωρίς ακραίες τιμές, αλλά με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, κάτι που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου», καταλήγει.