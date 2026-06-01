Τροχαίο στην Πεντέλη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (1/6/2026), όταν οδηγός ταξί έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στη Λεωφόρο Πεντέλης και συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ταξί κατευθυνόταν προς την Πεντέλη, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας την πολλαπλή σύγκρουση. Το περιστατικό συνέβη σε σημείο με αυξημένη κίνηση, καθώς αρκετοί οδηγοί ανέβαιναν προς το βουνό.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με το μπροστινό μέρος του ταξί και του ενός εκ των άλλων οχημάτων να υφίστανται εκτεταμένες ζημιές. Από το χτύπημα ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε στον περιορισμό των τραυματισμών.

Οι επιβάτες των εμπλεκόμενων οχημάτων τραυματίστηκαν ελαφρά και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Παράλληλα, στο σημείο προκλήθηκε προσωρινά κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς τα οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα στη μέση του δρόμου μέχρι την απομάκρυνσή τους από γερανό.