Φωτιά στους Ωρεούς Ευβοίας ξέσπασε το μεσημέρι της 1ης Ιουνίου 2026, προκαλώντας κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, η φωτιά καίει ξερά χόρτα στην περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες ή υποδομές.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιστιαίας συνεχίζουν τις προσπάθειες για την άμεση οριοθέτηση της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της.