Θλίψη και ερωτήματα προκαλεί το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος προσέκρουσε σε σήμανση έργων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 52χρονος, με συνεπιβάτη τον 17χρονο γιο του, εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο. Το δυστύχημα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Η έρευνα της Τροχαίας

Το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο και διενεργεί προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διακριβώσουν πώς η μηχανή κατέληξε στη σήμανση των έργων.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «52χρονος ημεδαπός οδηγώντας μοτοσικλέτα, με συνεπιβάτη έναν 17χρονο ημεδαπό, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο ανδρών». Η προανάκριση συνεχίζεται για τη διακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος.

Η κάμερα στο κράνος και τα ανοιχτά ερωτήματα

Από την πρώτη στιγμή οι Αρχές επικεντρώθηκαν στην κάμερα που έφερε ο 52χρονος στο κράνος του, καθώς το υλικό θεωρήθηκε κρίσιμο για την ανασύνθεση της μοιραίας διαδρομής. Μετά από έρευνα, η κάμερα εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καταγραφή σταματά λίγα δευτερόλεπτα πριν από την εκτροπή, γεγονός που αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη. Οι αστυνομικοί αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη κατάληξη.

Το επικίνδυνο σημείο της πρόσκρουσης

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής στο Ρίο, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος». Κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν το σημείο ιδιαίτερα δύσκολο, επισημαίνοντας ότι έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία.

Όπως αναφέρουν, το οδόστρωμα έχει έντονη κλίση και το πέρασμα στενεύει απότομα, ενώ τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την ορατότητα και την κυκλοφορία. Όλα τα παραπάνω στοιχεία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Πένθος στην Πάτρα για τον 17χρονο Κωνσταντίνο

Η απώλεια του 17χρονου Κωνσταντίνου έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη στην Πάτρα. Φίλοι και συμμαθητές του είναι συγκλονισμένοι, ενώ συγκινούν τα λόγια ενός φίλου του που ανέφερε: «Ήταν το καλύτερο παιδί…».

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο αντιπρόεδρος της Παναχαϊκής, Κώστας Σβόλης, εκφράζοντας τη συμπαράσταση όλης της οικογένειας της ΠΓΕ. Οι μαθητές του Λυκείου όπου φοιτούσε ο Κωνσταντίνος ζήτησαν να μη διεξαχθούν οι αυριανές ενδοσχολικές εξετάσεις, αίτημα που εξετάζεται από τους καθηγητές.

Η κηδεία του 17χρονου αναμένεται να τελεστεί την Πέμπτη. Η οικογένεια του άτυχου νέου είχε έντονη αθλητική παρουσία, καθώς και η μητέρα του υπήρξε αθλήτρια του βόλεϊ, ενώ η αδελφή του είναι κολυμβήτρια.

Μητέρα και κόρη βιώνουν ανείπωτη τραγωδία, έχοντας χάσει με τον πιο σκληρό τρόπο πατέρα και γιο στο ίδιο δυστύχημα.