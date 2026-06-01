Προβληματισμός επικρατεί στο στρατόπεδο της Γαλλίας λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026, καθώς ο Γουίλιαμ Σαλιμπά αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που θέτει σε αμφιβολία τη συμμετοχή του στη διοργάνωση.

Ο κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ βρίσκεται κανονικά στην αποστολή των «τρικολόρ», ωστόσο μετά τον τελικό του Champions League ανέφερε νέες μυϊκές ενοχλήσεις, γεγονός που έχει κινητοποιήσει το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας.

🚨🚨| BREAKING: William Saliba is set to miss several weeks with 𝐈𝐍𝐉𝐔𝐑𝐘 concern and could 𝐌𝐈𝐒𝐒 the World Cup. France national team is monitoring closely. [@Santi_J_FM] pic.twitter.com/1ki2uCvvji — CentreGoals. (@centregoals) June 1, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική εκτίμηση για την κατάστασή του, όμως δεν αποκλείεται να χρειαστεί αρκετό διάστημα αποκατάστασης, κάτι που δημιουργεί έντονη ανησυχία ενόψει της πρεμιέρας.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί σοβαρότερο πρόβλημα, ο Ντιντιέ Ντεσάν έχει το περιθώριο να προχωρήσει σε αλλαγή της αποστολής μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της διοργάνωσης.