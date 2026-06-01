Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί στοχευμένους ελέγχους στα Νότια Προάστια, εντείνοντας τις δράσεις της για την πάταξη της φοροδιαφυγής στον κλάδο της εστίασης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι ελεγκτές προχώρησαν σε εκτεταμένους και σαρωτικούς ελέγχους στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση χώρων εστίασης, όπως καφέ, bar και εστιατόρια. Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις αναψυχής και διασκέδασης.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι 27 επιχειρήσεις παρουσίασαν παραβατική συμπεριφορά, με τη βεβαίωση 110 παραβάσεων συνολικά. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανέρχονται σε περίπου 84.000 ευρώ.

Παράλληλα, σε τρεις επιχειρήσεις σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ελλείψεις που σχετίζονται με την έκδοση αποδείξεων και τη διαβίβαση συναλλαγών.

Στο επίκεντρο οι αποδείξεις και οι φορολογικοί μηχανισμοί

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως στην ορθή έκδοση αποδείξεων λιανικής, στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών και στη διαβίβαση των συναλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επισημαίνει ότι θα συνεχίσει με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα. Στόχος είναι η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.