Ένας 61χρονος εργαζόμενος σε ιδιωτικό συνεργείο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Β΄ προβλήτα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι την ώρα που χρησιμοποιούσε τροχό, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύμα που απαιτούσε ιατρική φροντίδα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ο 61χρονος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο». Εκεί του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα στο τραυματισμένο άκρο.

Οι λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα, ενώ έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη προανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ