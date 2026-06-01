Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί.

Ο ΠΣΑΠΠ προχώρησε σε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον ξαφνικό και άδικο χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ

«Θρηνούμε ξανά, μαζί με ολόκληρο το ποδόσφαιρο, μαζί με όλη τη φίλαθλη Ελλάδα.

Θρηνούμε για τον Μάριο, γι’ αυτούς που αφήνει πίσω, για μια ακόμη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο.

Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία.

Καλό ταξίδι, Μάριε. Θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PSAPP (@psapp1976)

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα