Η Αυστραλία ετοιμάζεται για ακόμη μία παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Τόνι Πόποβιτς γνωστοποίησε την αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Μουντιάλ 2026.

Τα «Καγκουρό» συνεχίζουν με συνέπεια την παρουσία τους στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή, καθώς θα συμμετάσχουν για έκτη διαδοχική φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

SQUAD CONFIRMED: Introducing your CommBank #Socceroos who will represent Australia at the #FIFAWorldCup 🇦🇺 Congratulations, lads! Go do us all proud 💚💛 📰 All the info: https://t.co/F1kuReZlxM pic.twitter.com/O7RfdOCzwK — CommBank Socceroos (@Socceroos) May 31, 2026

Αναλυτικά η αποστολή της Αυστραλίας:

Τερματοφύλακες: Μάθιου Ράιαν (Λεβάντε), Πολ Ίζο (Ράντερς), Πάτρικ Μπιτς (Μέλμπουρν Σίτι)

Αμυντικοί: Αζίζ Μπέχιτς (Ντάντι Γιουνάιτεντ), Τζόρνταν Μπος (Φέγενορντ), Κάμερον Μπέρτζες (Σουόνσι), Αλεσάντρο Τσιρκάτι (Τσιρκάτι), Μίλος Ντεγκένεκ (ΑΠΟΕΛ), Τζέισον Γκέρια (Αλμπιρέξ Νιγκάτα), Λούκας Χέρινγκτον (Κολοράντο Ράπιντς), Τζέικομπ Ιταλιάνο (Γκράτσερ), Χάρι Σούταρ (Λέστερ), Κάι Τρέβιν (Νιού Γιόρκ Σίτι)

Μέσοι: Κάμερον Ντέβλιν (Χαρτς), Αϊντίν Χρούστιτς (Χέρακλες), Τζάκσον Έρβιν (Ζανκτ Πάουλι), Κόνορ Μέτκαλφ (Ζανκτ Πάουλι), Έιντεν Ο’Νιλ (Νιου Γιορκ Σίτι), Πολ Όκον-Ένγκστλερ (Σίδνεϊ)

Επιθετικοί: Νεστόρι Ιρανκούντα (Γουότφορντ), Αουέρ Μάμπιλ (Καστεγιόν), Μάθιου Λέκι (Μέλμπουρν Σίτι), Μοχάμεντ Τουρέ (Νόριτς), Νίσαν Βελουπίλεϊ (Σασουόλο), Κριστιάν Βολπάτο (Σασουόλο), Τετε Γιένγκι (Μασίντα Σέλβια)

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ανακοίνωσε τους 26 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν για τη διοργάνωση, με στόχο μια ανταγωνιστική πορεία απέναντι σε απαιτητικούς αντιπάλους.

Η Αυστραλία βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ, την Παραγουάη και την Τουρκία.