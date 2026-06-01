Μια ιδιαίτερη εικόνα ξεχώρισε στη φιλική αναμέτρηση των ΗΠΑ με τη Σενεγάλη, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026, με πρωταγωνιστή τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Παρότι οι Αμερικανοί επικράτησαν με 3-2 και ο Κρίστιαν Πούλισικ έκλεψε τις εντυπώσεις μέσα στο γήπεδο, αρκετά βλέμματα στράφηκαν στον πάγκο και στον τρόπο που ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε να επικοινωνήσει με την ομάδα του.

Κατά τη διάρκεια του cooling break στο πρώτο ημίχρονο, ο Ποτσετίνο συγκέντρωσε τους ποδοσφαιριστές του και χρησιμοποίησε φορητό υπολογιστή για να τους δείξει φάσεις και τακτικές λεπτομέρειες από την εξέλιξη του αγώνα.

Mauricio Pochettino, su molası sırasında oyuncularına laptop üzerinden taktik verdi. pic.twitter.com/FvRm4LbNfi — De Marke Sports (@demarkesports) May 31, 2026

Η εικόνα έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, καθώς δεν είναι συνηθισμένο να βλέπει κανείς προπονητή να αξιοποιεί σε πραγματικό χρόνο τέτοιο τεχνολογικό μέσο για να μεταφέρει οδηγίες μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με στόχο να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμες στη μεγάλη διοργάνωση.