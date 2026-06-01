Ζήτημα χρόνου θεωρείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής Οδηγίας 2023/970 για τη διαφάνεια των μισθών, η οποία φέρνει σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Μία από τις βασικότερες προβλέψεις αφορά τις αγγελίες εργασίας, καθώς καθιστά υποχρεωτική την ενημέρωση των υποψηφίων για το ύψος του μισθού πριν από τη συνέντευξη.

Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας

Οι εργοδότες θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα τον αρχικό μισθό ή το μισθολογικό εύρος της θέσης ήδη από την προκήρυξη ή, το αργότερο, πριν από τη διαδικασία συνέντευξης. Με αυτόν τον τρόπο, οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία, αποφεύγοντας πολύωρες διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς σαφή εικόνα για την οικονομική πλευρά της θέσης.

Επιπλέον, οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ζητούν πληροφορίες για το μισθολογικό ιστορικό των υποψηφίων. Το μέτρο στοχεύει στην εξάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.

Οι προβλέψεις της Οδηγίας

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ οφείλουν να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις έως τις 7 Ιουνίου 2026, ενημερώνοντας στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών.

Οι εργοδότες που υποχρεούνται να υποβάλλουν μισθολογικά στοιχεία θα πρέπει, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, να προχωρούν σε κοινή αξιολόγηση αμοιβών όταν διαπιστώνεται διαφορά τουλάχιστον 5% στις αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ίδια κατηγορία εργαζομένων.

Η αξιολόγηση καθίσταται υποχρεωτική όταν η διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με αντικειμενικά, ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια και δεν έχει διορθωθεί εντός έξι μηνών από την υποβολή των στοιχείων.

Οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα να ζητούν εγγράφως πληροφορίες για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους, καθώς και για τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο. Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν πρόσβαση στα κριτήρια που καθορίζουν τις αμοιβές και τη μισθολογική εξέλιξη.

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις, όπως πρόστιμα που θα υπολογίζονται βάσει του ετήσιου κύκλου εργασιών ή του συνολικού κόστους μισθοδοσίας κάθε εργοδότη.

Οι εξαιρέσεις

Οι εργοδότες με 250 ή περισσότερους εργαζομένους θα πρέπει έως τις 7 Ιουνίου 2027, και στη συνέχεια κάθε έτος, να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Όσοι απασχολούν 150 έως 249 εργαζομένους θα υποβάλλουν τα στοιχεία έως τις 7 Ιουνίου 2027 και ακολούθως ανά τριετία. Οι επιχειρήσεις με 100 έως 149 εργαζομένους θα το πράττουν έως τις 7 Ιουνίου 2031 και επίσης ανά τριετία.

Για τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 εργαζομένους, η υποβολή των στοιχείων θα είναι προαιρετική.