Οι κρατικές επιδοτήσεις στη βιομηχανία έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην Κίνα, η οποία φαίνεται να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνολική ενίσχυση των βιομηχανικών κλάδων.

Η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ για τις παραγωγικές ομάδες και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, γνωστή με το ακρωνύμιο MAGIC, καταγράφει τα πραγματικά ποσά που λαμβάνουν οι εταιρείες, και όχι όσα δηλώνουν ότι παρέχουν οι κυβερνήσεις. Το σύστημα αυτό προσφέρει πολύτιμη εικόνα για τα συχνά αδιαφανή καθεστώτα επιδοτήσεων, ιδίως στην Κίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιδοτήσεις για 15 βιομηχανικούς κλάδους που καλύπτει η βάση MAGIC ανήλθαν στα 108 δισ. δολάρια το 2024, παραμένοντας ελάχιστα χαμηλότερες από το ιστορικό υψηλό του 2023. Ως ποσοστό των εσόδων των επιχειρήσεων, τα ποσά αυτά είναι τα μεγαλύτερα από το 2009, όταν οι δυτικές κυβερνήσεις προχώρησαν σε εκτεταμένη κρατική στήριξη στο αποκορύφωμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι τομείς που επιδοτήθηκαν περισσότερο την περίοδο 2005-2024 περιλαμβάνουν την παραγωγή ηλιακών πάνελ, τους ημιαγωγούς, το αλουμίνιο, τον χάλυβα και τη ναυπηγική βιομηχανία, τομείς-κλειδιά για την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή μετάβαση.

Η κυριαρχία της Κίνας στις κρατικές ενισχύσεις

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι, με συντηρητικούς υπολογισμούς, οι κινεζικές επιχειρήσεις έλαβαν κατά μέσο όρο από τρεις έως οκτώ φορές περισσότερη κρατική στήριξη σε σχέση με τις επιχειρήσεις των χωρών-μελών του Οργανισμού την περίοδο 2005-2024.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Mathias Cormann, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι, μεταξύ των εταιρειών που αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους στο ίδιο διάστημα, οι επιδοτήσεις εξηγούν περίπου το 22% των κερδών αυτών. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει σχεδόν στο 60% για τις κινεζικές επιχειρήσεις.

Παρά τα υψηλά επίπεδα ενίσχυσης, όπως σημείωσε ο Cormann, οι επιδοτήσεις δεν φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις της παραγωγικότητας ή της κερδοφορίας, γεγονός που εντείνει τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των κρατικών παρεμβάσεων.

Συζητήσεις για δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο

Αξιωματούχοι που θα συμμετάσχουν στη υπουργική σύνοδο του ΟΟΣΑ την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται να εξετάσουν τρόπους για να καταστεί το διεθνές εμπόριο πιο δίκαιο και ισορροπημένο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι επιδοτήσεις, ο ανταγωνισμός και οι προοπτικές για μια πιο βιώσιμη παγκόσμια βιομηχανική ανάπτυξη.

Με πληροφορίες από Reuters