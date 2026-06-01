Η γερμανική οικονομία, η μεγαλύτερη της Ευρώπης, εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά χαμηλής ανάπτυξης, παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί για σταδιακή ανάκαμψη. Τα τελευταία στοιχεία από τους κορυφαίους οικονομικούς συμβούλους της χώρας επιβεβαιώνουν ότι η Γερμανία παραμένει αντιμέτωπη με βαθιές διαρθρωτικές προκλήσεις, οι οποίες περιορίζουν τη δυναμική της και ενισχύουν τις ανησυχίες για τη μελλοντική της πορεία.

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, η ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας εκτιμάται μόλις στο 0,5% για το 2026, σημαντικά χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη που έκανε λόγο για σχεδόν 1%. Για το 2027 αναμένεται μικρή βελτίωση στο 0,8%, ωστόσο οι επιδόσεις αυτές θεωρούνται περιορισμένες για μια οικονομία που φιλοδοξεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην Ευρώπη και να στηρίξει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων και μετασχηματισμού.

Ενεργειακή κρίση και πληθωριστικές πιέσεις

Οι αναλυτές επισημαίνουν πως η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα επιβάρυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Οι υψηλές τιμές ενέργειας επηρεάζουν άμεσα τα νοικοκυριά μέσω του αυξημένου κόστους διαβίωσης, αλλά και τις επιχειρήσεις μέσω της ανόδου του λειτουργικού κόστους.

Το αποτέλεσμα είναι η διατήρηση πληθωριστικών πιέσεων και η περαιτέρω αποδυνάμωση της βιομηχανικής παραγωγής, η οποία βρίσκεται σε πτωτική πορεία εδώ και αρκετά χρόνια. Η αύξηση των τιμών αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 3% φέτος, ενώ και το επόμενο έτος προβλέπεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η επιμονή του ενεργειακού κόστους σε υψηλά επίπεδα περιορίζει τα περιθώρια κερδοφορίας των επιχειρήσεων και αποθαρρύνει νέες παραγωγικές επενδύσεις.

Αγορά εργασίας και κοινωνικές ανισότητες

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες θετικές ενδείξεις. Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς τα επόμενα χρόνια, ενώ οι μισθοί συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμούς άνω του 3%, ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα παραμένει εύθραυστη και απέχει από τις επιδόσεις των προηγούμενων δεκαετιών.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική στασιμότητα δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο. Ενώ μεγάλα τμήματα του πληθυσμού αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ζωής, οι πολύ μεγάλες περιουσίες συνεχίζουν να αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

Η άνοδος των υπερπλουσίων

Στη Γερμανία ζουν σήμερα περισσότεροι από 5.000 υπερπλούσιοι, δηλαδή άτομα με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά περίπου 1.100 μέσα σε έναν χρόνο, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες ανόδους που έχουν σημειωθεί ποτέ στη χώρα.

Η συγκέντρωση πλούτου έχει φτάσει σε επίπεδα που προκαλούν έντονο δημόσιο διάλογο. Οι υπερπλούσιοι ελέγχουν το 27,3% του συνολικού χρηματοοικονομικού πλούτου της Γερμανίας, που υπολογίζεται σε 12,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Με άλλα λόγια, μια μικρή ομάδα πολιτών κατέχει περιουσία αξίας σχεδόν 3,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μέχρι το 2030 το μερίδιο αυτό μπορεί να φτάσει το 29%, ενισχύοντας περαιτέρω τη συγκέντρωση πλούτου στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας. Οι ειδικοί αποδίδουν την τάση αυτή στη δυνατότητα των πολύ εύπορων επενδυτών να διαφοροποιούν τις τοποθετήσεις τους σε αποδοτικότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και εναλλακτικές επενδύσεις.

Η μεσαία τάξη και τα νοικοκυριά

Στον αντίποδα, η πλειονότητα των Γερμανών διαθέτει πολύ χαμηλότερα περιουσιακά στοιχεία. Περίπου 66 εκατομμύρια πολίτες κατέχουν περιουσία κάτω των 250.000 δολαρίων, ελέγχοντας μόλις το 36% του συνολικού χρηματοοικονομικού πλούτου. Μεταξύ τους βρίσκεται μια μεσαία κατηγορία 3,2 εκατομμυρίων πολιτών με περιουσία από 250.000 έως 1 εκατομμύριο δολάρια.

Περισσότεροι από 700.000 εκατομμυριούχοι, μαζί με τους υπερπλούσιους, κατέχουν πάνω από το μισό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Παράλληλα, η συνολική περιουσία των νοικοκυριών αυξήθηκε, με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία να ενισχύονται κατά 18% και τα ακίνητα να ξεπερνούν τα 13 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Αν και το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε, παραμένει σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Οι Γερμανοί εξακολουθούν να επιδεικνύουν συντηρητική επενδυτική συμπεριφορά, διατηρώντας σημαντικό ποσοστό των περιουσιακών τους στοιχείων σε καταθέσεις και μετρητά, ενώ αυξάνεται σταδιακά η συμμετοχή σε χρηματιστηριακά προϊόντα και αμοιβαία κεφάλαια.

Πολιτικές προεκτάσεις

Η αντίφαση μεταξύ της χαμηλής ανάπτυξης και της αύξησης των μεγάλων περιουσιών αναμένεται να τροφοδοτήσει νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις στη χώρα. Ήδη αναζωπυρώνεται η συζήτηση για πιθανή αναθεώρηση της φορολόγησης του πλούτου, με πολιτικές δυνάμεις να ζητούν μεγαλύτερη συμβολή των εύπορων πολιτών στη χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων και των κοινωνικών δαπανών.

Καθώς η γερμανική οικονομία αναζητά νέο αναπτυξιακό προσανατολισμό σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, η ανισοκατανομή του πλούτου αναδεικνύεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πώς θα επιστρέψει η ανάπτυξη, αλλά και ποιοι θα ωφεληθούν από αυτήν όταν τελικά έρθει.