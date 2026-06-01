Βαρύ πένθος προκάλεσε στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του.

Το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, ωστόσο η εξέλιξη της υγείας του δεν ήταν θετική, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί στα Ιωάννινα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Ο ποδοσφαιρικός δρόμος του Γιαννιώτη αμυντικού ξεκίνησε από τον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού, φορώντας τις φανέλες των Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι, ΑΕΚ, Κοπεγχάγης, Σαμπντόρια και Παναιτωλικού. Το 2024 αποφάσισε να ολοκληρώσει την επαγγελματική του καριέρα, έχοντας καταγράψει έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας το 2022.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».