Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ταχεία επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε την ετοιμότητα της Γαλλίας, της Βρετανίας και των συμμάχων τους να συμβάλουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ μετά την επίτευξη της συμφωνίας.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τον αμερικανό ομόλογό του, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική πλευρά αποτελούν «μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ασφαλείας». Στόχος, όπως επισήμανε, είναι η επίτευξη διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει την τεχνογνωσία της στις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα. Η Γαλλία, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει προσηλωμένη στη διπλωματική οδό και στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους.

Τέλος, ο Εμμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε τη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επίτευξης και αυστηρής τήρησης της παύσης πυρός στην περιοχή.