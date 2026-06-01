Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει μια συμφωνία, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον για παραβίαση της εκεχειρίας και αποδίδει την καθυστέρηση της διπλωματικής διαδικασίας στην έλλειψη εμπιστοσύνης, στις αντιφατικές θέσεις των ΗΠΑ και στις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

«Οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχειρία, όπως και έκαναν σήμερα το πρωί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη, αναφερόμενος στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια, οι οποίες οδήγησαν σε στρατιωτικά αντίποινα από το Ιράν. Ο ίδιος κατήγγειλε επίσης την παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ.

«Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», υπογράμμισε ο Ιρανός αξιωματούχος, τονίζοντας τη βούληση της Τεχεράνης να απαντήσει αποφασιστικά σε κάθε πρόκληση.

«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν εν μέσω έντονης καχυποψίας και δυσπιστίας και η ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται μέσα σε αυτό το κλίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ. «Η άλλη πλευρά αλλάζει συνεχώς τις απόψεις της και προβάλλει καινούργιες ή αντιφατικές απαιτήσεις (…) είναι φυσικό αυτή η κατάσταση να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

Ο Μπαγαΐ ξεκαθάρισε ότι η ιρανική πλευρά δεν συζητά με τις ΗΠΑ, σε αυτή τη φάση, ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί η επίτευξη εκεχειρίας στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολά, συμμάχου του Ιράν.

«Επιμένουμε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου» με τις ΗΠΑ, κατέληξε ο Μπαγαΐ.