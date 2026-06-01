Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επανέλαβε τις πολιτικές του θέσεις σχετικά με τον ρόλο και την πορεία του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προοδευτική διακυβέρνηση. Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι παραμένει σταθερός στις θέσεις του για τον σεβασμό της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ και την υποστήριξη των αποφάσεων του Συνεδρίου. Όπως σημείωσε, υπήρξε βασικός εισηγητής της απόφασης για την απόρριψη κάθε μορφής ή σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Δούκας λέει επί της ουσίας «ναι» στον διάλογο με τοην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με το βλέμμα στο σενάριο συνεργασίας των δύο κομμάτων για να «χτυπήσουν» τη ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στην απόφαση του Συνεδρίου για μια προοδευτική διακυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συλλογική δράση και τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

«Ας τα κάνουμε πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο δρόμος προς την πολιτική αλλαγή περνά μέσα από τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και το άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα:

Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.

-Σαφείς «κόκκινες γραμμές» για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής χαράσσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με νέα του παρέμβαση.

-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή.

Παραθέτω σχετικό κομμάτι της πρόσφατης τηλεοπτικής μου παρέμβασης.