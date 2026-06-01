Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης πραγματοποίησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο από τους οδηγούς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 53χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής, καθώς φέρεται να οδηγούσε σε κατάσταση μέθης και να προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, χωρίς τραυματισμούς.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου ημεδαπού. Ο οδηγός, λόγω μέθης, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και συγκρούστηκε με άλλο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Νωρίτερα, το πρωί της Κυριακής, συνελήφθη και ένας 37χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης στην περιοχή των Αμπελοκήπων.