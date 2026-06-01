Αντίστροφα μετρούν πλέον χιλιάδες καταναλωτές για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων 2026, προσδοκώντας καλύτερες τιμές και σημαντικές προσφορές για τις καλοκαιρινές αγορές τους.

Η φετινή εκπτωτική περίοδος ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου. Το διάστημα αυτό δίνει στα νοικοκυριά αρκετές εβδομάδες για αγορές σε ένδυση, υπόδηση και άλλα καταναλωτικά αγαθά.

Όπως κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Το πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων

Οι θερινές εκπτώσεις διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες που οφείλουν να τηρούν οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου, κυρίως στους κλάδους ένδυσης και υπόδησης.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο τόσο την αρχική όσο και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, είτε πάνω στα ίδια τα είδη είτε στα ράφια.

Ως «αρχική τιμή» θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Για προϊόντα που κυκλοφορούν λιγότερο από έναν μήνα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-30%» ή «-50%», δεν είναι υποχρεωτική. Όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση και όχι για άλλη μορφή προσφοράς.

Εφόσον οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Αν οι μειώσεις διαφέρουν ανά κατηγορία προϊόντων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν το εύρος των εκπτώσεων, όπως «από 15% έως 45%».

Για τα καταστήματα τύπου stock ή outlet ισχύει ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν καθαρά τη νέα, μειωμένη τιμή πώλησης.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στους καταναλωτές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, καθώς συχνά υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις «εκπτώσεις» και στις «προσφορές».

Οι εκπτώσεις αφορούν συνήθως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν που διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, οι προσφορές σχετίζονται με προϊόντα παλαιότερων περιόδων ή με ειδικές προωθητικές ενέργειες και συχνά συνοδεύονται από μεγαλύτερες μειώσεις τιμών.

Στις περιπτώσεις προσφορών, τα καταστήματα υποχρεούνται να εμφανίζουν την αρχική και την τελική τιμή, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης.

Οι καταναλωτές καλούνται επίσης να ελέγχουν προσεκτικά την πολιτική αλλαγών και επιστροφών, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις προϊόντων που αγοράζονται σε προσφορά δεν επιτρέπεται η αλλαγή ή η επιστροφή χρημάτων.

Με δεδομένες τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, η φετινή περίοδος εκπτώσεων αποτελεί σημαντικό στοίχημα τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για την αγορά λιανεμπορίου, η οποία αναμένει αυξημένη κίνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.