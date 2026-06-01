Το ιστορικό κάστρο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάληψή του. Η ενέργεια αυτή εγείρει ανησυχίες όχι μόνο για την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και για την προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Το φρούριο, γνωστό και ως Qalaat al-Chakif, χτίστηκε γύρω στο 1137 από τον βασιλιά της Ιερουσαλήμ και θεωρείται ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μεσαιωνικά κάστρα της Εγγύς Ανατολής, σύμφωνα με την UNESCO.

The moment Israeli forces captured the 900-year-old Beaufort Castle, which was built by the Crusaders in southern Lebanon. pic.twitter.com/UG6WcIYi50 — Israel Military Channel (@IsraelMilitaryC) June 1, 2026

Χτισμένο σε στρατηγικό υψόμετρο που επιτρέπει τον έλεγχο μεγάλου μέρους του νοτίου Λιβάνου και του βόρειου Ισραήλ, το Μποφόρ αποτέλεσε πεδίο συγκρούσεων επί σχεδόν εννέα αιώνες. Η γεωγραφική του θέση το καθιστά σημείο-κλειδί για κάθε στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή.

Η σημερινή κατάληψη συνδέεται με τη διεύρυνση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, καθώς το Τελ Αβίβ επιδιώκει να επεκτείνει τον έλεγχό του πέρα από τον ποταμό Λιτάνι.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «δραματική αλλαγή», υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν βαθύτερα στο λιβανέζικο έδαφος.

Ιστορικό υπόβαθρο και σημερινές συγκρούσεις

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο (1975–1990), το κάστρο χρησιμοποιήθηκε από μαχητές της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ως παρατηρητήριο. Το 1982 καταλήφθηκε από τον ισραηλινό στρατό, έπειτα από σφοδρές μάχες, και παρέμεινε υπό ισραηλινό έλεγχο έως το 2000, λειτουργώντας ως σημαντική βάση παρακολούθησης.

Σήμερα, η περιοχή γύρω από το Μποφόρ αποτελεί ένα από τα κύρια μέτωπα των συγκρούσεων. Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι μάχεται ισραηλινές δυνάμεις κοντά στο κάστρο, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για βομβαρδισμούς που έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Ανησυχία για τα πολιτιστικά μνημεία

Οι λιβανέζικες αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την τύχη των πολιτιστικών μνημείων, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων απειλεί ιστορικούς χώρους μεγάλης αξίας. Από την πλευρά της, η UNESCO έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών θέτει σε άμεσο κίνδυνο μνημεία παγκόσμιας σημασίας στον νότιο Λίβανο.