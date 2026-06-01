Παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης από τη θέση του γραμματέα του κόμματος «Κόσμος – Πράσινη Συμφωνία», το οποίο ο ίδιος ίδρυσε τον Ιούλιο. Την είδηση έκανε γνωστή ο συμπρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ράπτης, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Νίκου Ράπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι θα συμμετάσχει στη «Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας».

Η ανακοίνωση του Πέτρου Κόκκαλη

Σε ανάρτησή του, ο ιδρυτής και γραμματέας του «Κόσμος» ανέφερε: «Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα του ΚΟΣΜΟΥ – Πράσινη Συμφωνία». Όπως σημείωσε, η απόφασή του ελήφθη με σεβασμό προς τα μέλη και τη συλλογική προσπάθεια του κόμματος, επισημαίνοντας την ανάγκη «οι επόμενες αποφάσεις να ληφθούν με απόλυτη καθαρότητα ρόλων».

Ο Πέτρος Κόκκαλης αναφέρθηκε στις πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις της εποχής, όπως την επιτάχυνση της κλιματικής κρίσης και τη διεύρυνση των ανισοτήτων, τονίζοντας ότι ο προοδευτικός χώρος χρειάζεται νέες απαντήσεις και συνθέσεις για το μέλλον της χώρας.

Επεσήμανε ότι ο «Κόσμος» θα πρέπει να συζητήσει το μέλλον του μέσα από το συνέδριο και τον ευρύτερο διάλογο για την πολιτική οικολογία στην Ελλάδα, «χωρίς προσωπικές ατζέντες και χωρίς να προκαταλαμβάνεται η βούληση των μελών».

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα συμβάλει σε ευρύτερες προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο, επιδιώκοντας τη σύνδεση της πράσινης μετάβασης με την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατική συμμετοχή με τη λογοδοσία των θεσμών.

Τόνισε επίσης πως «ο ΚΟΣΜΟΣ δημιουργήθηκε για να φέρει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης ζητήματα όπως η κλιματική ασφάλεια, η δημοκρατική συμμετοχή και η κοινωνικά δίκαιη πράσινη μετάβαση», υπογραμμίζοντας ότι αυτή η συμβολή αποτελεί πλέον κοινό πολιτικό κεφάλαιο για την πολιτική οικολογία.

Κλείνοντας, ο Πέτρος Κόκκαλης σημείωσε ότι η παραίτησή του «δεν αποτελεί αποχώρηση από την πολιτική, αλλά επιλογή καθαρών ρόλων και πολιτικής συνέπειας», ενώ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τις ίδιες αξίες: την κλιματική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της.

Η τοποθέτηση του Νίκου Ράπτη

Ο Νίκος Ράπτης, μέσω ανάρτησής του, ανέφερε ότι ο Πέτρος Κόκκαλης ενημέρωσε για την παραίτησή του από τη γραμματεία του «Κόσμος – Πράσινη Συμφωνία» και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον Κόκκαλη «την ουσία και την κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος», σημειώνοντας πως η αποχώρησή του «ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία». Επισήμανε ότι δεν έχει πλέον νόημα να συνεχίσει τα καθήκοντά του ως συμπρόεδρος, ωστόσο θα παραμείνει στη Γραμματεία για την ολοκλήρωση των οργανωτικών διαδικασιών.

Ο Ράπτης υπογράμμισε ότι «η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά πράγματα δεν τελειώνει» και κάλεσε τα μέλη και στελέχη του κόμματος σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση στις 6 Ιουνίου 2026.

Καταλήγοντας, ευχήθηκε «καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου – Πράσινη Συμφωνία».