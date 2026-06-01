Η Nvidia παρουσίασε ένα νέο τσιπ που ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) απευθείας σε φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές, όπως αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού μίλησε στην Ταϊπέι, στο πλαίσιο του συνεδρίου Computex, ανακοινώνοντας ότι με τη συνεργασία της ταϊβανέζικης MediaTek, η Nvidia ανέπτυξε το τσιπ RTX Spark για προσωπικούς υπολογιστές. Το νέο αυτό προϊόν αποτελεί μέρος της κοινής προσπάθειας με τη Microsoft να «επανεφεύρουν τον υπολογιστή» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Το τσιπ, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με την ΑΙ. Έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τη λειτουργία ψηφιακών βοηθών (AI agents) τοπικά, χωρίς να απαιτείται συνεχής σύνδεση με υπολογιστικούς πόρους νέφους.

«Το RTX Spark επιδιώκει να μετατρέψει τον παραδοσιακό υπολογιστή που βασίζεται σε εφαρμογές σε έναν χρήσιμο προσωπικό υπολογιστή με Τεχνητή Νοημοσύνη, ο οποίος τελικά θα βρίσκεται σε κάθε σπίτι τα επόμενα χρόνια, καθώς οι ψηφιακοί βοηθοί καθίστανται καθοριστικοί», δήλωσε ο Νιλ Σαχ, συνιδρυτής της Counterpoint Research.

Το νέο τσιπ και η κεντρική μονάδα επεξεργασίας Vera της Nvidia σηματοδοτούν τη διεύρυνση της εστίασης της εταιρείας προς τα προϊόντα υπολογιστών και CPU. Ο Χουάνγκ αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του σε αυτές τις τεχνολογίες, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία τους.

Η CPU Vera έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη ψηφιακών βοηθών, ενώ ανάμεσα στους πρώτους που την υιοθέτησαν συγκαταλέγονται η OpenAI, η Anthropic και η SpaceX, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας, η οποία διαθέτει κεφαλαιοποίηση τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά τις ανακοινώσεις, οι μετοχές των ανταγωνιστών επηρεάστηκαν αρνητικά. Η AMD και η Intel υποχώρησαν περίπου 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ, η Qualcomm έχασε 7% και η Apple σημείωσε πτώση 0,6%, ενώ η Microsoft κατέγραψε άνοδο 3,1%.

Η επόμενη ημέρα για τους ψηφιακούς βοηθούς

Η στροφή της Nvidia προς τους τοπικά εκτελούμενους ψηφιακούς βοηθούς δεν είναι μοναδική στον κλάδο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Qualcomm, Κριστιάνο Αμόν, επίσης ενόψει της Computex, χαρακτήρισε το 2026 ως «σημείο καμπής» για την ΑΙ και τους ψηφιακούς βοηθούς.

«Πριν από δύο χρόνια μιλήσαμε για το πώς η ΑΙ θα αλλάξει τη διεπαφή ανθρώπου-υπολογιστή και, ως εκ τούτου, θα αλλάξει την αρχιτεκτονική όλων των προσωπικών μας υπολογιστικών συσκευών. Και αυτό αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα το 2026. Γι’ αυτό ονομάζουμε το 2026 τη χρονιά των ψηφιακών βοηθών», δήλωσε ο Αμόν, σημειώνοντας ότι η βιομηχανία πλέον στρέφεται προς πλήρως αυτόνομους βοηθούς.

«Η ΑΙ δεν μειώνει τις θέσεις εργασίας»

Ο Χουάνγκ, απορρίπτοντας τις ανησυχίες ότι η ΑΙ θα περιορίσει τη ζήτηση για μηχανικούς λογισμικού, τόνισε ότι η τεχνολογία αυτή θα ενισχύσει την απασχόληση και την παραγωγικότητα. «Αυτή είναι η υπόσχεση της ΑΙ. Ο αριθμός των μηχανικών, των μηχανικών λογισμικού, στην πραγματικότητα αυξάνεται. Οι άνθρωποι μιλάνε για τη μείωση των θέσεων εργασίας από την Τεχνητή Νοημοσύνη εντελώς ανοησίες. Θα προκαλέσει την πρόσληψη περισσότερων μηχανικών λογισμικού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ταϊβάν στο επίκεντρο των επενδύσεων

Ο Χουάνγκ, γεννημένος στην πόλη Ταϊνάν στα νότια της Ταϊβάν, ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για επενδύσεις ύψους 150 δισ. δολαρίων ετησίως στη χώρα, χαρακτηρίζοντάς την ως το επίκεντρο της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ομιλία του στο Μουσικό Μέγαρο της Ταϊπέι πραγματοποιήθηκε δύο εβδομάδες μετά τη συνοδεία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε επίσκεψη στο Πεκίνο, στο πλαίσιο εταιρικής αντιπροσωπείας που συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Σημειώνεται ότι, η εμπορική έκθεση Computex θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από Reuters