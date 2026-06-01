Εντυπωσιακή επιστημονική ανακάλυψη ήρθε στο φως στο Καστελόριζο, όπου ομάδα ερευνητών εντόπισε ένα νέο είδος εντόμου που έως σήμερα ήταν άγνωστο στην επιστήμη. Το είδος βρέθηκε να ζει στα τοιχώματα υπόγειας σήραγγας και ανήκει στην οικογένεια των σπηλαιόβιων γρύλων. Το έντομο ονομάστηκε Dolichopoda balrogi, εμπνευσμένο από τον Μπάλρογκ, το μυθικό πλάσμα της φωτιάς που κατοικεί […]