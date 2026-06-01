Πυρκαγιά στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, στην περιοχή πέριξ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πρανές της εθνικής οδού, κοντά στις γραμμές του προαστιακού σιδηροδρόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν θεωρείται μεγάλης έκτασης και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης προς κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Κατόπιν εντολής των αρχών, διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του προαστιακού σιδηρόδρομου στο τμήμα που διέρχεται από το σημείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η επιχείρηση κατάσβεσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, από τις 1 Ιουνίου 2026 έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου στο 61,2 χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων.