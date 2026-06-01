Με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σαμπντόρια αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικονόμου, τιμώντας τη σύντομη παρουσία του στην ομάδα της Γένοβας, με την οποία κατέγραψε έξι συμμετοχές στη Serie A τη σεζόν 2023. Παράλληλα, η Μπολόνια εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση που είχε ο Έλληνας αμυντικός με τον σύλλογο, στον οποίο αγωνίστηκε για σημαντικό χρονικό διάστημα της καριέρας του. Ο αμυντικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ελλάδα, πριν ανοίξει τα «φτερά» του για το εξωτερικό και συνεχίσει την καριέρα του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στην Κοπεγχάγη, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε συνολικά 20 συμμετοχές την περίοδο 2020–2022. Ο πρώην διεθνής αμυντικός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το τροχαίο ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του. Η ανακοίνωση της Κοπεγχάγης

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη μας Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών.

Ο αμυντικός ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι στην Ελλάδα πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, προτού ενταχθεί στην Κοπεγχάγη, όπου εκπροσώπησε τον σύλλογο 20 φορές από το 2020 έως το 2022.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κοπεγχάγη, ο Μάριος κέρδισε τον σεβασμό και τον θαυμασμό των συμπαικτών του, του προπονητικού επιτελείου και των οπαδών.

Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για την προσφορά του εντός γηπέδου, αλλά και για το πώς ήταν εκτός γηπέδου.

Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Ας τιμηθεί η μνήμη του Μάριου Οικονόμου.»

Vi er dybt berørte over nyheden om vores tidligere spiller Marios Oikonomous bortgang i en alder af 33 år.https://t.co/T9lLH3ia56#fcklive — F.C. København (@FCKobenhavn) June 1, 2026

Η ανακοίνωση της Μπολόνια

“Αντίο Μάριε, έφυγες πολύ νωρίς. Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας“.

Rest in peace, Marios. Gone too soon, you will forever remain in our hearts. pic.twitter.com/uSLcS3Ll5z — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) June 1, 2026

Η ανακοίνωση της Σαμπντόρια

“Αντίο Μάριε”, έγραψε η ομάδα της Γένοβας.