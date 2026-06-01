Σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση γεωπολιτικής κρίσης εισέρχεται η παγκόσμια οικονομία, καθώς το Ιράν και οι περιφερειακοί του σύμμαχοι εξετάζουν ανοιχτά την ενεργοποίηση νέων στρατιωτικών μετώπων.

Σύμφωνα με επίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απειλεί πλέον με πλήρη αποκλεισμό του Στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, ως αντίδραση στις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Η είδηση αυτή προκάλεσε άμεση νευρικότητα στις διεθνείς αγορές, καθώς ένας πιθανός αποκλεισμός της συγκεκριμένης υδάτινης διόδου θα μπορούσε να παραλύσει το παγκόσμιο εμπόριο και να προκαλέσει ολοκληρωτικό ενεργειακό κραχ στη Δύση.

Η κίνηση που τρέμουν όλοι

Οι τελευταίες αναλύσεις των διεθνών δικτύων αποκαλύπτουν ότι η απειλή αυτή συνιστά μια προσεκτικά σχεδιασμένη κίνηση ματ από την πλευρά της Τεχεράνης, η οποία ανατρέπει πλήρως τις ισορροπίες.

Η ενεργοποίηση αυτού του μετώπου στερεί από τη Σαουδική Αραβία τη μοναδική εναλλακτική οδό εξαγωγής που διέθετε.

Ασφυξία στη Σαουδική Αραβία

Μετά το αποτελεσματικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, το Ριάντ είχε στρέψει τη ροή του πετρελαίου του μέσω εσωτερικών αγωγών προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ωστόσο, περίπου το 70% με 75% των εξαγωγών αργού από το Γιανμπού εξαρτάται άμεσα από τη μετέπειτα νότια διέλευση μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Με την κίνηση αυτή, το Ιράν ουσιαστικά εγκλωβίζει και το σαουδαραβικό πετρέλαιο, προκαλώντας ασφυξία στον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού στον κόσμο.

Η αντίδραση των αγορών υπήρξε ακαριαία και βίαιη. Μέσα σε λίγες ώρες από τη μετάδοση της είδησης από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου (WTI και Brent) σημείωσαν άλμα άνω του 5% έως 7%, ξεπερνώντας τα 94 δολάρια ανά βαρέλι.

Οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι αν η απειλή υλοποιηθεί, το Ριάντ θα βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρό δημοσιονομικό πρόβλημα, καθώς τα ρευστά διαθέσιμά του βρίσκονται ήδη σε χαμηλό εξαετίας, την ώρα που το όριο βιωσιμότητας του προϋπολογισμού του απαιτεί τιμές κοντά στα 110 δολάρια για να χρηματοδοτήσει τα μεγάλα εγχώρια έργα του.

Το 15% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου

Το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το οποίο βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, αποτελεί την αναγκαία πύλη προς τη Διώρυγα του Σουέζ, συνδέοντας την Ευρώπη με την Ασία μέσω μιας από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές αρτηρίες του πλανήτη.

Με πλάτος μόλις 29 χιλιομέτρων στο στενότερο σημείο του, το πέρασμα αυτό είναι εξαιρετικά ευάλωτο. Από εκεί διέρχεται σχεδόν το 15% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και οι προηγούμενες αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα, που σημειώθηκαν κατά την περίοδο 2023-2025, κόστισαν στην παγκόσμια βιομηχανία περί τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Οι Χούθι

Εκεί ακριβώς δραστηριοποιούνται οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι κατά το παρελθόν εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, αναγκάζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιλέξουν τον μακρύ και δαπανηρό γύρο της Αφρικής, επιβαρύνοντας το διεθνές εμπόριο με τεράστια κόστη σε καύσιμα, μισθούς και ασφάλιστρα.

Αποφεύγουν να πλησιάσουν

Η κατάσταση έχει αναγκάσει ακόμη και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να αναθεωρήσει τη στρατηγική του. Αναφορές επισημαίνουν ότι αμερικανικά αεροπλανοφόρα και συνοδευτικά πλοία επιλέγουν πλέον να αποφεύγουν τη δίοδο, προτιμώντας την ασφάλεια των ανοιχτών θαλασσών από τις ασύμμετρες επιθέσεις των Χούθι με drones και πυραύλους.

Αν και η ηγεσία των ανταρτών στην Υεμένη δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα επί των τελευταίων ιρανικών δημοσιευμάτων, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής τους έχουν ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι το κλείσιμο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελεί μια απολύτως βιώσιμη στρατιωτική επιλογή και ότι τις συνέπειες θα τις υποστούν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.