Ο Ντάνιελ Βαγιέχο τιμωρήθηκε από τους διοργανωτές του Roland Garros με πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ, έπειτα από τις δηλώσεις του που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Ο Παραγουανός τενίστας είχε σχολιάσει αρνητικά τη διαιτησία γυναίκας διαιτητή μετά την αναμέτρησή του με τον Μοΐς Κουαμέ, προκαλώντας κατακραυγή στον χώρο του τένις και στα social media.

🎾💰 #RolandGarros multa a Daniel Vallejo con 65.000 euros por sus declaraciones machistas hacia una juez de silla 🗣️ “Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo”https://t.co/C4BQxWZL04 — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 1, 2026

Η διοργανώτρια αρχή του τουρνουά χαρακτήρισε τις δηλώσεις του απαράδεκτες, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο άθλημα, ενώ το πρόστιμο αντιστοιχεί περίπου στο μισό των συνολικών του απολαβών από τη διοργάνωση.

Παρά τη δημόσια συγγνώμη του προς τη διαιτήτρια της αναμέτρησης, η ποινή παρέμεινε αμετάβλητη, με τους διοργανωτές να στέλνουν σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε ανάλογες συμπεριφορές.