Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σχεδιάζει να φιλοξενήσει Ευρωπαίους ηγέτες στο Βερολίνο αργότερα μέσα στον μήνα, με στόχο τη διαμόρφωση κοινού σχεδίου για την εξομάλυνση των σχέσεων με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Bloomberg.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι ηγέτες του λεγόμενου «E5» Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Πολωνία με στόχο την κατάρτιση πακέτου μέτρων που θα αναδεικνύουν τη διάθεση των Ευρωπαίων συμμάχων να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της ηπείρου. Ο Μερτς σκοπεύει να προσκαλέσει και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη θητεία του, ενώ έχει επικρίνει τους συμμάχους για τη στάση τους απέναντι στον πόλεμο κατά του Ιράν και στις προσπάθειες για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που δεν είχαν ενημερωθεί πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, αρνήθηκαν σε μεγάλο βαθμό να στηρίξουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Εντάσεις Βερολίνου-Ουάσιγκτον

Ο Μερτς έχει δεχθεί επικρίσεις από τον Τραμπ, έπειτα από δηλώσεις του στις οποίες κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο για έλλειψη στρατηγικής και υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «ταπεινώνονται» από τους Ιρανούς ομολόγους τους. Σε απάντηση, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση περισσότερων από 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία.

Παράλληλα, οι υπουργοί Άμυνας των χωρών του «E5» προγραμματίζουν ξεχωριστή συνάντηση στο Παρίσι στις 12 Ιουνίου, προκειμένου να διαμορφώσουν κοινή θέση ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7–8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Bloomberg, στην ατζέντα θα βρεθούν και ζητήματα που αφορούν τις δομές διοίκησης σε περίπτωση ευρύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη.

Κλιμάκωση ρητορικής από την Ουάσιγκτον

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ο Τραμπ έχει εξαπολύσει σειρά σφοδρών επιθέσεων κατά του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη». Έθεσε υπό αμφισβήτηση τη σημασία της αλλά και τη διάθεση των συμμάχων να επωμιστούν το κόστος της συλλογικής ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προχώρησε σε ακόμη πιο αιχμηρές δηλώσεις στο φόρουμ άμυνας Shangri-La Dialogue στη Σιγκαπούρη, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους για ανεπαρκή συμβολή στην κοινή άμυνα.

Η στάση της Ευρώπης

Κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ πέρυσι στην Ολλανδία, όλες οι χώρες-μέλη, πλην της Ισπανίας, δεσμεύτηκαν να διαθέσουν το 5% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες. Η Γερμανία έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τον στρατιωτικό της προϋπολογισμό, ανταποκρινόμενη στις πιέσεις για ενίσχυση των δυνατοτήτων της.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι επιθυμεί να διατηρηθεί η αμερικανική προστασία της Ευρώπης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δεσμευόμενος παράλληλα για αύξηση των αμυντικών δαπανών και ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου ευθύνης. «Αυτή η συμμαχία είναι, τουλάχιστον προς το παρόν, αναντικατάστατη», είχε αναφέρει τον Απρίλιο.