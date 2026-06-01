Πυκνώνουν τα σύννεφα πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν προειδοποίησε ότι θα επιτεθεί στο Ισραήλ σε περίπτωση που αυτό πραγματοποιήσει χτύπημα στη Βηρυτό ή στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, στην περιοχή Νταχίγιε, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

🇮🇷🇱🇧🇮🇱 Iran’s Khatam al-Anbiya Central Headquarters, senior military command, just told residents of northern Israel to evacuate Major General Ali Abdullah: if Israel bombs Beirut, residents of northern settlements should leave “if they do not want to be harmed.” Every single… https://t.co/OmI6VXGnqO pic.twitter.com/iNdPVd3xvf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 1, 2026

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δώσει εντολή στις δυνάμεις των IDF να πλήξουν τη Βηρυτό, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν επιλέγει να «παγώσει» κάθε μορφή επικοινωνίας έως ότου ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι. Καθοριστική προϋπόθεση, όπως επισημαίνεται, είναι η πλήρης παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη εκπέμπει μήνυμα κλιμάκωσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιο δυναμικές κινήσεις στην περιοχή. Πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του εξετάζουν το σενάριο πλήρους αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα πλέον κρίσιμα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά πετρελαίου.

Η είδηση αυτή προκάλεσε άμεση νευρικότητα στις διεθνείς αγορές, καθώς ένας πιθανός αποκλεισμός της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού θα μπορούσε να παραλύσει το παγκόσμιο εμπόριο και να προκαλέσει ολοκληρωτικό ενεργειακό σοκ στη Δύση.