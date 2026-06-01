Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, με αφορμή την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) για τα επεισόδια στη Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα.

Η ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων ενάντια στην ανέγερση μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάν

«Μεμονωμένο περιστατικό»

Ο Έντι Ράμα, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε τον πρώην Έλληνα πρωθυπουργό και το νέο του κόμμα ότι επιχείρησαν να αναβαθμίσουν πολιτικά ένα μεμονωμένο περιστατικό, προσδίδοντάς του διαστάσεις που δεν του αναλογούν.

<

En Albania, el yerno sionista de Trump, Jared Kushner, quiere destruir una reserva natural protegida para construir un resort de lujo para turistas, destruyendo el ecosistema marino y amenazando a especies en peligro de extinción. Los albaneses locales lucharon contra la… pic.twitter.com/InUlBxtlKT — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) May 31, 2026

Ο Αλβανός πρωθυπουργός απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της περιουσίας ή του κράτους δικαίου στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση της ΕΛ.Α.Σ. ως ανεύθυνη και άδικη.

Υποκινήθηκε

Σύμφωνα με την εκδοχή των Τιράνων, η κινητοποίηση δεν αφορούσε μια τυπική διαμαρτυρία για περιουσιακές διαφορές, αλλά υποκινήθηκε από ένα κύμα παραπληροφόρησης με στόχο την παρεμπόδιση νόμιμων διεθνών επενδύσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ιδιωτικές εκτάσεις με έγκυρους τίτλους ιδιοκτησίας.

Απευθυνόμενος σε προσωπικό τόνο στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο αποκάλεσε «παλιό του φίλο», ο Έντι Ράμα διερωτήθηκε με νόημα ποια επιπλέον μέτρα θα μπορούσαν να είχαν λάβει οι αλβανικές αρχές.

Υποστήριξε ότι η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού υπήρξε άμεση και αποφασιστική, καθώς οι εμπλεκόμενοι ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας συνελήφθησαν, η άδεια της εταιρείας τους ανακλήθηκε, ενώ απομακρύνθηκε και ο διευθυντής της αστυνομίας της Αυλώνας.

Αιχμές για την πολιτική Τσίπρα

Απευθυνόμενος προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, ο Έντι Ράμα διερωτήθηκε τι περισσότερο θα ανέμενε από τις αλβανικές αρχές.

«Τι περισσότερο θα περίμενες, Αλέξη, και ποια πρόσθετα μέτρα θα είχες λάβει ως πρωθυπουργός σε αυτές τις περιστάσεις;», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν «πιθανότατα πολύ λιγότερο αποφασιστική».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός επέμεινε ότι τα γεγονότα πρέπει να κρίνονται από τους θεσμούς και τα δικαστήρια και όχι από πολιτικές δηλώσεις που εκδίδονται από άλλη χώρα. Υπογράμμισε, δε, ότι η δέσμευση της Αλβανίας στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ιδιοκτησίας και στα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων αποτελεί συνταγματική υποχρέωση και ευρωπαϊκή δέσμευση.

Καλή επιτυχία Αλέξη

Κλείνοντας, ο Ράμα δεν παρέλειψε να ευχηθεί καλή επιτυχία στον Αλέξη Τσίπρα για τις επερχόμενες εκλογές, σχολιάζοντας ωστόσο καυστικά τον πειρασμό των πολιτικών να «συσπειρώνουν τους ψηφοφόρους γύρω από τη σημαία» θυσιάζοντας τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είχε τοποθετηθεί νωρίτερα με σκληρή γλώσσα, συνδέοντας άμεσα τα επεισόδια και τον τραυματισμό ομογενούς με την καταπάτηση των μειονοτικών και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυστηρά διαβήματα διαμαρτυρίας προς τα Τίρανα, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού αποτελούν απαράβατο όρο για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση αναδεικνύει τις παραδοσιακές ευαισθησίες στα ελληνοαλβανικά ζητήματα, τα οποία φαίνεται πως εισέρχονται εκ νέου στην τροχιά της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης.