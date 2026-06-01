Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σκοπεύει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιούλιο, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Middle East Eye και γνωρίζουν τις σχετικές συνομιλίες.

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία, εκφράζοντας παράλληλα την αποστροφή του για τον τρόπο λειτουργίας της.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ερντογάν στις 20 Μαΐου, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να άλλαξε στάση, δηλώνοντας την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Άγκυρα και να συμμετάσχει στη σύνοδο.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι οι δύο ηγέτες είχαν πολλές επαφές τον τελευταίο μήνα και πως σε καμία από αυτές ο Τραμπ δεν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί.

Πιθανή συνάντηση πριν τη Σύνοδο

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ερντογάν επιδιώκει συνάντηση με τον Τραμπ εντός Ιουνίου, πιθανότατα στο περιθώριο του αγώνα ΗΠΑ – Τουρκίας για το Μουντιάλ στο Λος Άντζελες στις 25 Ιουνίου.

Η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι μια απευθείας συνάντηση θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις, σε μια περίοδο που στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα όπως η συνεργασία στο ΝΑΤΟ, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι αμυντικές συμφωνίες και οι περιφερειακές ισορροπίες ασφαλείας.

Πηγές αναφέρουν ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια για τη συνάντηση, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Επίσης, ο Τραμπ αναμένεται να τηρήσει τη δέσμευσή του να επισκεφθεί την Τουρκία, καθώς ο Ερντογάν είχε πραγματοποιήσει επίσημες επισκέψεις στην Ουάσιγκτον κατά τις δύο θητείες του Αμερικανού προέδρου, με τον τελευταίο να έχει υποσχεθεί ανταποδοτική επίσκεψη.

Παρά ταύτα, αξιωματούχοι υπενθυμίζουν ότι ο Τραμπ είναι γνωστός για τις απρόβλεπτες αποφάσεις του και ότι τίποτα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Το Middle East Eye σημειώνει πως έχει ζητήσει σχόλιο από τον Λευκό Οίκο.

Αντιφατικά μηνύματα για το ΝΑΤΟ

Από τις αρχές του έτους, ο Τραμπ έχει στείλει αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το ΝΑΤΟ και την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, είχε ανακοινώσει την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία, λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση για απόσυρση ίδιου αριθμού στρατιωτών από την ήπειρο.

Η κρίσιμη Σύνοδος της Άγκυρας

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη φετινή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντάς την ως πιθανώς τη σημαντικότερη των τελευταίων δεκαετιών.

«Αν έρθει, μπορεί να υπάρξει χάος και έντονες αντιπαραθέσεις», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Middle East Eye και πρόσθεσε ότι:«Αν όμως δεν έρθει, αυτό θα είναι επιζήμιο για το μέλλον της Συμμαχίας».

Άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν να εννοηθεί ότι ίσως δεν συνεχίσουν να εγγυώνται την ασφάλεια της Ευρώπης απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να επιχειρήσουν να πείσουν τον Τραμπ για τη σημασία της Συμμαχίας στην ασφάλεια του διατλαντικού χώρου.

Ορισμένοι διπλωμάτες θεωρούν ότι οι εξελίξεις που δρομολογήθηκαν κατά την προεδρία Τραμπ οδηγούν σε μια αναπόφευκτη πορεία και πως το καλύτερο που μπορούν να επιτύχουν η Τουρκία και οι σύμμαχοι είναι ένας σαφής οδικός χάρτης από την Ουάσινγκτον για σταδιακή, και όχι αιφνίδια, αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη.

«Χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο που θα μπορεί ταυτόχρονα να ικανοποιεί τις επιθυμίες του Τραμπ και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ασφαλείας της Ευρώπης», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης.«Όμως αυτό θα χρειαστεί χρόνια».