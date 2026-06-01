Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ολοένα και πιο σύνθετο πολιτικό πρόβλημα που αφορά το Ιράν, το οποίο, σύμφωνα με αναλυτές, προέκυψε σε μεγάλο βαθμό από δικές του επιλογές.

Όπως αναφέρει σε αναάλυσή του το CNN, η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ντόναλντ Τραμπ αυτή την περίοδο είναι η αναζήτηση μιας βιώσιμης εξόδου από τη σύγκρουση με την Τεχεράνη, με τρόπο που να επιτρέπει στις ΗΠΑ να εμφανιστούν ενισχυμένες και το Ιράν αποδυναμωμένο.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις δεν έχουν οδηγήσει στην ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, περιπλέκοντας τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, ο Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες και στο εσωτερικό μέτωπο. Μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες πρωτοβουλίες του, η δημιουργία ταμείου ύψους 1,776 δισ. δολαρίων για την αποζημίωση υποστηρικτών του που καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, φαίνεται να χάνει έδαφος εξαιτίας έντονων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές.

Οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια της Ανεξαρτησίας

Την ίδια στιγμή, κλιμακώνεται η αντιπαράθεση γύρω από τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 250 ετών από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος εξετάζει ακόμη και την ακύρωση εκδηλώσεων του Great American State Fair, καθώς αρκετοί καλλιτέχνες έχουν ανακοινώσει μποϊκοτάζ, υποστηρίζοντας ότι οι εορτασμοί έχουν αποκτήσει έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Ένα ακόμη πλήγμα για την εικόνα του προέδρου ήρθε όταν ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε παράνομη την πρωτοβουλία να συνδεθεί το όνομά του με το Κέντρο Κένεντι. Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα παγώσει τόσο τη χρηματοδότηση όσο και τα σχέδια ανακαίνισης του κορυφαίου πολιτιστικού ιδρύματος.

Αναμφίβολα, η διαχείριση της κρίσης με το Ιράν αποτελεί ζήτημα ύψιστης εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, οι υπόλοιπες διαμάχες δεν είναι αμελητέες, καθώς πρόκειται για πρωτοβουλίες στις οποίες ο ίδιος ο πρόεδρος έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο.

Πολλοί αναλυτές αμφισβητούν τις προτεραιότητές του, σε μια περίοδο κατά την οποία η δημοτικότητά του κινείται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της πολιτικής του πορείας.

Αντιδράσεις για τις εκδηλώσεις και τις δωρεές

Σε συνέντευξή του, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ απέρριψε τις κατηγορίες περί πολιτικοποίησης των εορτασμών για την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας, υποστηρίζοντας ότι είναι απολύτως φυσιολογικό ο εν ενεργεία πρόεδρος να έχει κεντρικό ρόλο στις εκδηλώσεις.

Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει στις επικρίσεις που αφορούν τη διαφάνεια των δωρεών προς τους διοργανωτές, καθώς έχουν εκφραστεί ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και ζητήματα δεοντολογίας. Ο ίδιος τόνισε ότι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν παραμελήσει σημαντικά μνημεία της Ουάσιγκτον και ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσφέρει ουσιαστικό έργο μέσω της ανακαίνισής τους.

Παρότι τα έργα ανάπλασης αναμένεται να βελτιώσουν τμήματα της αμερικανικής πρωτεύουσας, ορισμένες παρεμβάσεις όπως η κατασκευή μεγάλης αίθουσας χορού στον χώρο της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου ή τα σχέδια για μνημειακές κατασκευές και την απεικόνιση του προέδρου σε χαρτονομίσματα έχουν προκαλέσει επικρίσεις ως υπερβολικές και προσωπικά προσανατολισμένες.

Το αδιέξοδο στο μέτωπο του Ιράν

Στο μέτωπο του Ιράν, οι προσδοκίες για μια άμεση ειρηνευτική συμφωνία δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις του Τραμπ τις προηγούμενες εβδομάδες, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν αποδώσει καρπούς, αναδεικνύοντας τα δύσκολα διλήμματα που αντιμετωπίζει η αμερικανική ηγεσία.

Ο πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με ισχυρές πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινής γνώμης.

Ο «πονοκέφαλος» των Στενών του Ορμούζ

Παράλληλα, η απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, προσφέροντας στην Τεχεράνη ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο που μέχρι πρότινος δεν διέθετε.

Ο γερουσιαστής Κρις Κουνς υποστήριξε ότι το Ιράν έχει ενισχύσει τη θέση του τους τελευταίους μήνες, αξιοποιώντας τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του τόσο για την παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ όσο και για επιθέσεις κατά αμερικανικών συμφερόντων και συμμάχων στην περιοχή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να είχε αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη διερεύνηση διπλωματικών λύσεων. Η επιλογή της περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης θεωρείται ιδιαίτερα επισφαλής, καθώς η ανθεκτικότητα του ιρανικού καθεστώτος καθιστά αβέβαιο το ενδεχόμενο μιας καθοριστικής στρατιωτικής νίκης.